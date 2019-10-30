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День автомобилиста и дорожника в Автопарке № 15 Глуска

31.10.2019 — Новости Общества | Радзiма  
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Источник материала: Радзiма

День автомобилиста и дорожника в Автопарке № 15 Глуска
Поздравления и слова огромной благодарности за труд накануне своего профессионального праздника принимали работники и ветераны Глусского филиала Автопарк № 15 ОАО «Могилёвоблавтотранс». На торжественном собрании, которое состоялось 25 октября, коллектив поздравили заместитель председателя Глусского райисполкома Александр Антюшеня и директор Автопарка Александр Сытько.

Александр Сытько начал разговор на деловой ноте. Рассказал о тех объектах, на которых трудятся работники организации, и перечислил основные виды работ, которые приносят прибыль предприятию. Это стационарная станция диагностики для проведения техосмотров, экскурсионные поездки, автобусы, следующие по маршруту Глуск — Минск (остальные маршруты все убыточные), предрейсовые техосмотры. Закончил же свою речь Александр Владимирович поздравлением по случаю праздника, отдельные слова благодарности он выразил ветеранам, которые активно поддерживают связь с коллективом.

Лучшие работники предприятия были отмечены наградами. Почётные грамоты Глусского районного исполнительного комитета за многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм заместитель председателя райисполкома Александр Антюшеня вручил водителям Владимиру Шумскому и Петру Горавикову

Выполняя поручение генерального директора ОАО «Могилёвоблавтотранс», Александр Сытько зачитал приказ о награждении Почетной грамотой ведущего экономиста организации Людмилы Липской, грамотой — токаря Олега Левановича. Почетных грамот Автопарка № 15 были удостоены ведущий инженер по организации перевозок Елена Ефимович, инженер по техническому осмотру транспортных средств Вячеслав Кошань, водитель автомобиля Сергей Лещинский, слесарь по ремонту автомобилей Александр Мельник, старший билетный кассир Светлана Придыбайло и билетный кассир Татьяна Устинова.

А музыкальные подарки — лучшие песни, а также пожелания крепкого здоровья, хорошего настроения, зеленого света и ровных дорог прозвучали от артистов районного Дома культуры Михаила Обжельяна, Фёдора Хланя, Людмилы Усени, Александра Ермакова и Натальи Аншиц.


День автомобилиста и дорожника в Автопарке № 15 Глуска
День автомобилиста и дорожника в Автопарке № 15 Глуска
День автомобилиста и дорожника в Автопарке № 15 Глуска
День автомобилиста и дорожника в Автопарке № 15 Глуска
День автомобилиста и дорожника в Автопарке № 15 Глуска
День автомобилиста и дорожника в Автопарке № 15 Глуска
День автомобилиста и дорожника в Автопарке № 15 Глуска
День автомобилиста и дорожника в Автопарке № 15 Глуска

Алёна ЗМИТРОВИЧ        

Фото автора

 
Теги: Минск
 
 
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Поздравления и слова огромной благодарности за труд накануне своего профессионального праздника принимали работники и ветераны Глусского филиала Автопарк № 15...
 
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