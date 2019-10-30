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В школах появятся руководители по военно-патриотическому воспитанию

31.10.2019 11:34 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В белорусских школах планируют ввести новую должность — руководителя по военно-патриотическому образованию. Он в том числе будет заниматься допризывной подготовкой.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Как пояснили в пресс-службе Минобразования, возможность ввести должность руководителя по военно-патриотическому воспитанию рассматривают, чтобы усовершенствовать формы и методы патриотического воспитания учащихся, в том числе навести порядок в школах.

Планируется, что этот специалист будет координировать вопросы допризывной подготовки, взаимодействовать с командирами воинских частей, подразделений, начальниками факультетов. Также он будет готовить учащихся старших классов к участию в республиканской спартакиаде по программе зимнего и летнего многоборья «Защитник Отечества».

Этот специалист будет уделять внимание и патриотическому образованию, чтобы у юношей и девушек сформировать патриотическое сознание и морально-психологические качества для защиты Отечества.

 
 
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В белорусских школах планируют ввести новую должность - руководителя по военно-патриотическому образованию. Он в том числе будет заниматься допризывной...
 
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