Как будут работать пункты упрощенного пропуска на границе с Латвией во время Дедов

Источник материала: Tut.by

Ко Дню всех святых и Дню поминовения усопших (Деды) 1−2 ноября на границе Беларуси с Латвией будут работать два упрощенных пункта пропуска. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранкомитета.



Фото: пресс-служба Госпогранкомитета

Пункт пропуска «Плюсы» в Браславском районе будет работать с 09.00 до 17.00. И по такому же графику, но при наличии заявок, откроется «Гаврилино» в Верхнедвинском районе.

Пограничники напоминают, что через эти пункты упрощенного пропуска могут следовать граждане, постоянно проживающие на приграничных территориях. При себе нужно иметь паспорт с визой и документ, подтверждающий постоянное проживание у границы.

При этом в указанных пунктах осуществляется только пограничный контроль, а потому перемещать вещи (товары) разрешается только для личного пользования (указаны в перечне ).

Дополнительную информацию можно получить по телефону «горячей линии» Госпогранкомитета: 8 (017) 216−26−12.