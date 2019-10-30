|
Как будут работать пункты упрощенного пропуска на границе с Латвией во время Дедов
31.10.2019 11:51 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Ко Дню всех святых и Дню поминовения усопших (Деды) 1−2 ноября на границе Беларуси с Латвией будут работать два упрощенных пункта пропуска. Об этом
Пункт пропуска «Плюсы» в Браславском районе будет работать с 09.00 до 17.00. И по такому же графику, но при наличии заявок, откроется «Гаврилино» в Верхнедвинском районе.
Пограничники напоминают, что через эти пункты упрощенного пропуска могут следовать граждане, постоянно проживающие на приграничных территориях. При себе нужно иметь паспорт с визой и документ, подтверждающий постоянное проживание у границы.
При этом в указанных пунктах осуществляется только пограничный контроль, а потому перемещать вещи (товары) разрешается только для личного пользования (указаны в
Дополнительную информацию можно получить по телефону «горячей линии» Госпогранкомитета: 8 (017) 216−26−12.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Это две точки, в которых жители приграничных территорий могут пересечь рубеж.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)