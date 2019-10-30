В Могилеве ради строительства дороги собираются снести почти тысячу гаражей

Источник материала: Tut.by

Около 970 гаражей планируют снести на территории кооператива «Спутник-2008» в Могилеве. Это гаражный массив в районе областной больницы. А снос связан со строительством путепровода-дублера улиц Якубовского-Загородное шоссе, пишет Mogilevnews.by.

Строить дорогу-дублер улицы Якубовского начнут ориентировочно в 2020 году. Это будет четырехполосная магистраль длиной почти в 7 км. Она свяжет кольцо возле въездной арки и развязку на улице Космонавтов.

Новая дорога пройдет, огибая Казимировку, через деревню Городщина мимо областной больницы между микрорайонами Спутник и Ямницкий и завершится транспортным кольцом на улице Космонавтов.

TUT.BY упоминал о проекте улицы-дубля в материале о строительстве окончания улицы Бялыницкого-Бирули.



Сплошной линией красного цвета выделен участок строящегося продолжения улицы Бялыницкого-Бирули. Пунктиром — предполагаемый местными жителями маршрут выхода к поселку Ямницкому. Зеленым выделен примерный маршрут проектируемого дубля улицы Минское шоссе. Коллаж сделан с помощью сервиса «Яндекс.Карты».

В настоящее время известны только контуры прохождения дороги через гаражный кооператив «Спутник-2008».По информации главы администрации Ленинского района Могилева Алексея Богайчука, на территории кооператива — более 4600 земельных участков с гаражами. А зарегистрированных из них — немногим более 2700. Более тысячи гаражей разрушены.

Сейчас специальная группа проверяет документы у владельцев гаражей. Те из них, чьи гаражи попадут под снос, получат денежную компенсацию.