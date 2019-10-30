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Лукашенко «перетасовал» руководство Следственного комитета в областях и Минске

31.10.2019 11:43 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко 31 октября подписал указы, в соответствии с которыми проведена ротация в руководстве управлений Следственного комитета в областях и Минске, сообщает пресс-служба президента Беларуси.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В пресс-службе отметили, что указы «приняты в целях развития кадрового потенциала следственных подразделений и реализации антикоррупционной политики в стране».

Генерал-майор юстиции Дмитрий Конопляник назначен начальником управления Следственного комитета по Брестской области. До настоящего времени он занимал должность начальника управления Следственного комитета по городу Минску.

Столичное управление возглавит генерал-майор юстиции Сергей Паско, который освобожден от должности начальника управления Следственного комитета по Гомельской области. На этот освободившийся пост назначен полковник юстиции Сергей Удовиков.

Ротация проведена и в других региональных управлениях Следственного комитета. Управление по Витебской области возглавит генерал-майор юстиции Павел Игнатов, который прежде руководил управлением Следственного комитета по Минской области.

Начальником управления Следственного комитета по Минской области назначен генерал-майор юстиции Андрей Лис, до настоящего времени руководивший управлением по Могилевской области.

Генерал-майор юстиции Владимир Шалухин назначен начальником управления Следственного комитета по Могилевской области. Прежде он возглавлял управление по Витебской области.

 
Теги: Минск
 
 
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В пресс-службе отметили, что указы «приняты в целях развития кадрового потенциала следственных подразделений и реализации антикоррупционной политики в стране».
 
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