«Если б я был мэром». Нил знает, что могло бы стать «фишками» Витебска (и это не только «синий дом»)

Источник материала: Tut.by

Встречаем еще одного участника конкурса «Если б я был мэром» — Нила Вербицкого. Он предлагает вернуть синий цвет известному всем витеблянам «синему дому», а также сделать «фишкой» города яркие дома. А еще — уделить больше внимания стрит-фуду.



Фото: etoretro.ru

— Витебск — город с большой и интересной историей, которую надо не только хранить, но и создавать. А чтобы лучше видеть жизнь людей, руководство города должно хотя бы несколько раз в неделю ездить на общественном транспорте, — считает Нил Вербицкий.

Мужчина также предлагает властям города обратить внимание на следующие моменты:

Вид зданий. Так называемому «синему дому» — зданию на улице Ленина, 28 — давно пора вернуть его цвет (об этом горожане просят власти уже много лет ). Новые сооружения нужно строить с яркими фасадами, а старые отремонтировать и покрасить, сделав дома как можно более колоритными. Это может стать «фишкой» Витебска.

Так называемому «синему дому» — зданию на улице Ленина, 28 — давно пора вернуть его цвет (об этом горожане ). Новые сооружения нужно строить с яркими фасадами, а старые отремонтировать и покрасить, сделав дома как можно более колоритными. Это может стать «фишкой» Витебска. Общественный транспорт. Витебск — первый город в Беларуси, где появился трамвай. Этот факт горожанам забывать нельзя, а чтобы трамвай не канул в Лету — необходимо развивать этот вид транспорта, прокладывая новые маршруты, используя современные технологии строительства путей.

Витебск — первый город в Беларуси, где появился трамвай. Этот факт горожанам забывать нельзя, а чтобы трамвай не канул в Лету — необходимо развивать этот вид транспорта, прокладывая новые маршруты, используя современные технологии строительства путей. Социальная инфраструктура. В новых микрорайонах необходимо сразу учитывать потребности людей в инфраструктуре: детских садах, школах, поликлиниках, парках, развлекательных центрах и т.д.

В новых микрорайонах необходимо сразу учитывать потребности людей в инфраструктуре: детских садах, школах, поликлиниках, парках, развлекательных центрах и т.д. Экология. Это и раздельный сбор мусора, и строительство мусороперерабатывающего завода, и переход на экологически чистый транспорт, в том числе общественный. Создавать все условия для велосипедистов.

Это и раздельный сбор мусора, и строительство мусороперерабатывающего завода, и переход на экологически чистый транспорт, в том числе общественный. Создавать все условия для велосипедистов. Туризм. Витебск — город фестивалей, но концерты на открытых площадках проходят обычно только летом. Почему бы не использовать наши сцены и в холодное время года для других, новых фестивалей? Это привлечет к нам еще больше туристов.

Витебск — город фестивалей, но концерты на открытых площадках проходят обычно только летом. Почему бы не использовать наши сцены и в холодное время года для других, новых фестивалей? Это привлечет к нам еще больше туристов. Стритфуд. Нужно создать все условия для развития малого бизнеса в сфере общепита. И не только в центре города, но и в спальных районах.

Как вам идеи?

Истории на конкурс «Если б я был мэром» мы публиковали в течение октября. Среди всех присланных и опубликованных рассказов редакторы портала выберут пятерку лучших. Они будут размещены для открытого голосования — с 9 часов утра 1 ноября до 9 часов утра 2 ноября. Автору текста, который понравится читателям TUT.BY больше всего, мы вручим денежный приз — 300 рублей. Голосовать за одну наиболее понравившуюся из пятерки историю смогут все пользователи, зарегистрированные на портале TUT.BY. Победителя объявим 4 ноября. Все конкурсные истории — по ссылке .