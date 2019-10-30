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«Если б я был мэром». Нил знает, что могло бы стать «фишками» Витебска (и это не только «синий дом»)

31.10.2019 12:09 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Встречаем еще одного участника конкурса «Если б я был мэром» — Нила Вербицкого. Он предлагает вернуть синий цвет известному всем витеблянам «синему дому», а также сделать «фишкой» города яркие дома. А еще — уделить больше внимания стрит-фуду.


Фото: etoretro.ru

— Витебск — город с большой и интересной историей, которую надо не только хранить, но и создавать. А чтобы лучше видеть жизнь людей, руководство города должно хотя бы несколько раз в неделю ездить на общественном транспорте, — считает Нил Вербицкий.

Мужчина также предлагает властям города обратить внимание на следующие моменты:

  • Вид зданий. Так называемому «синему дому» — зданию на улице Ленина, 28 — давно пора вернуть его цвет (об этом горожане просят власти уже много лет). Новые сооружения нужно строить с яркими фасадами, а старые отремонтировать и покрасить, сделав дома как можно более колоритными. Это может стать «фишкой» Витебска.
  • Общественный транспорт. Витебск — первый город в Беларуси, где появился трамвай. Этот факт горожанам забывать нельзя, а чтобы трамвай не канул в Лету — необходимо развивать этот вид транспорта, прокладывая новые маршруты, используя современные технологии строительства путей.
  • Социальная инфраструктура. В новых микрорайонах необходимо сразу учитывать потребности людей в инфраструктуре: детских садах, школах, поликлиниках, парках, развлекательных центрах и т.д.
  • Экология. Это и раздельный сбор мусора, и строительство мусороперерабатывающего завода, и переход на экологически чистый транспорт, в том числе общественный. Создавать все условия для велосипедистов.
  • Туризм. Витебск — город фестивалей, но концерты на открытых площадках проходят обычно только летом. Почему бы не использовать наши сцены и в холодное время года для других, новых фестивалей? Это привлечет к нам еще больше туристов.
  • Стритфуд. Нужно создать все условия для развития малого бизнеса в сфере общепита. И не только в центре города, но и в спальных районах.

Как вам идеи?

Истории на конкурс «Если б я был мэром» мы публиковали в течение октября.

Среди всех присланных и опубликованных рассказов редакторы портала выберут пятерку лучших. Они будут размещены для открытого голосования — с 9 часов утра 1 ноября до 9 часов утра 2 ноября.

Автору текста, который понравится читателям TUT.BY больше всего, мы вручим денежный приз — 300 рублей.

Голосовать за одну наиболее понравившуюся из пятерки историю смогут все пользователи, зарегистрированные на портале TUT.BY.

Победителя объявим 4 ноября.

Все конкурсные истории — по ссылке.

Использование материала в полном объеме запрещено без письменного разрешения редакции TUT.BY. За разрешением обращайтесь на nn@tutby.com

 
Теги: Витебск
 
 
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Встречаем еще одного участника конкурса «Если б я был мэром» - Нила Вербицкого.
 
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