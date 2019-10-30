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В Гомеле пройдет кастинг «Миссис Гомельская область»
31.10.2019 11:56 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гомеле в выходные пройдет кастинг для участия в областном конкурсе красоты и грации «Миссис Гомельская область — 2019».
Для участия в отборе приглашают женщин от 25 до 45 лет, ростом от 165 см, состоящие в браке, имеющие детей, гражданки Республики Беларусь, постоянно проживающие на территории Гомеля и области.
Конкурсантки на протяжении нескольких недель будут проходить профессиональную подготовку по дефиле, хореографии и фотопластике. А после выйдут на большую сцену, где посоревнуются за звание самой красивой жены и мамы.
Кастинг состоится 3 ноября в центре моды и красоты «Хрустальная Нимфа» (проспект Речицкий, 24/3). Начало — в 14.00.
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Для участия в отборе приглашают женщин от 25 до 45 лет, ростом от 165 см, состоящие в браке, имеющие детей.
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