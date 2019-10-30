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Жительница Борисова перевела «киевскому» продавцу машины 1800 долларов: ни машины, ни денег
31.10.2019 12:12 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В начале осени 40-летняя жительница Борисова решила купить машину и нашла в интернете объявление якобы от жителя Киева. В общей сложности женщина перевела ему 1800 долларов и приехала в украинскую столицу, но автомобиль так и не получила. Об этом
Женщина искала машину и в интернете наткнулась на украинский сайт, где предлагались очень выгодные условия по покупке нерастоможенных иномарок.
Там она оставила объявление с указанием желаемой марки авто и ценового диапазона в 2,2 тысячи долларов. На это объявление вскоре откликнулся мужчина, который представился жителем Киева.
Незнакомец предложил Hyundai Tucson 2005 года выпуска, и женщина согласилась — тем более продавец обещал пригнать машину в Киев. А низкую цену объяснил тем, что машину еще надо растаможить. Для убедительности продавец сбросил даме фото якобы своего паспорта.
Жительница Борисова общалась с продавцом через мессенджер. Как потом оказалось, мессенджер был привязан к польскому номеру телефона.
Сначала собеседник попросил перевести 500 долларов предоплаты на украинский счет — как гарантию покупки и на оформление документов. Мужчина в ответ сбросил фото доверенности и техпаспорта авто на имя будущей владелицы.
В оговоренный день женщина приехала в Киев, о чем предупредила продавца. Но вместо того, чтобы договорится о месте встречи, мужчина попросил еще 1300 долларов, но на другую карту. Она это сделала, и вскоре собеседник перестал выходить на связь.
Белоруска в тот же день обратилась в полицию Киева, а потом на родине — в милицию по месту жительства. В данный момент проводится проверка по заявлению.
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