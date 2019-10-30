«Если б я был мэром». Могилевчанин Семен видит парк «как в Нью-Йорке» решением многих проблем

Источник материала: Tut.by

Вот и финиш! На календаре 31 октября, а значит, перед вами работа последнего претендента на 300 рублей в нашем конкурсе «Если б я был мэром» . Леонид Семенов говорит, решение проблем одного места в городе автоматически отразилось бы на многих сферах — и исключительно положительно. Да-да, речь о парке им. 60-летия Великого Октября — он в районе Святого озера, если вы вдруг не знали.



Фото: mogilev-kbp.by

Описания парка им. 60-летия Великого Октября в Могилеве редки и довольно скудные: расположен в южной части города на границе застройки Заднепровского жилого района на пересечении улиц Островского, Симонова и пр. Шмидта. Заложен в 1977-м в честь 60-й годовщины Октябрьской революции трудящимися и молодежью Октябрьского района города. Площадь 82 га. Высажено около 4,5 тыс. деревьев и 3 тыс. кустарников. Произрастают рябина обыкновенная, липа мелколистная, клен остролистный, дуб обыкновенный и др. В парке оборудована «тропа здоровья». Продолжаются работы по благоустройству парка.

На деле же парк представляет собой печальное зрелище. Территория парка похожа на поле, случайно засаженное деревьями и кустарниками и испещренное стихийными тропками. Это место для выгула собак всего Заднепровского района. А еще — любимое место возлияний для рабочих с ближайших предприятий.

К слову, предприятия эти сложно назвать венцом экологичности. Тут все: «Кроноспан», «Омск карбон Могилев», «Могилевхимволокно», ТЭЦ-2. Расстояние от ближайших многоквартирных домов до производств — около 4 км. И единственным экологическим барьером между людьми и промышленностью является Святое озеро и этот «ночной кошмар ландшафтного дизайнера».



Коллаж Леонида Семенова, выполнен с помощью сервиса «Яндекс.Карты»

Если б я был мэром, я подумал над тем, как в условиях увеличивающегося роста промышленной зоны и всеобщей урбанизации сохранить здоровье людей и создать место для рекреации всего города в целом.

Для этого объявил бы конкурс ландшафтного дизайна по созданию единой парковой зоны на территории существующего парка им. 60-летия Великого Октября и Святого озера. Участвовать в нем могли бы в том числе иностранцы.

Я считаю, что при создании нового парка за эталон следует рассматривать «Гайд-парк» (Лондон) и «Центральный парк» (Нью-Йорк).



Центральный парк в Нью-Йорке. Фото: planetofhotels.com

В том числе было бы хорошо учесть:

Наличие нескольких дорог из одного конца парка в другой.

Несколько игровых площадок.

Дополнительный искусственный водоем.

Концертный павильон или открытую площадка для массовых мероприятий.

Разнообразные сады на всей площади парка.

Контактный зоопарк.

Организовать отдельные огороженные места для выгула собак, в том числе — зону с препятствиями для тренировки животных. Вход — за небольшую плату и при помощи электронного ключа-чипа.

Границы парка следует покрыть густым кустарником и огородить забором. В целом следует придерживаться природного натурализма, а элементы городского пейзажа свести к минимуму и скрыть.

Сквозное транспортное движение по улице Симонова должно быть пущено в объезд или опущено ниже уровня земли.

В центре Святого озера организовать остров с высаживанием деревьев и установкой лавочек для отдыха.

В зимний период озеро использовать как каток.

Прокат: лодок, велосипедов, скутеров, роликов, коньков.

Услуги: катание на верховых и прогулочных транспортных средствах. Вендинговые автоматы с кормом для водоплавающих птиц.

Дорожки в парке разделить отдельно для пешеходов, велосипедистов, верховых и прогулочных транспортных средств. При этом рассматривать вариант развязок, при котором дорожки не будут пересекаться (искусственные холмы и мосты).



Развязка дорог в Центральном парке Нью-Йорка. Фото: tonkosti.ru

Колесо обозрения.

Торговые объекты с напитками и диетическим питанием.

Установка видеонаблюдения, разнообразного освещения на всей территории парка.

Поиск или создание управляющей организации, следящей за состоянием парков.

Высаживание деревьев и кустарников на берегу Святого озера вдоль улицы Лизы Чайкиной.

Для сравнения: как выглядят парк и озеро сейчас — и как могут выглядеть после объединения.





Коллаж Леонида Семенова, выполнен с помощью сервиса «Яндекс.Карты»

Этот проект в первую очередь следует расценивать как инвестицию в здоровье всех горожан. А также как создание одного из лучших мест рекреации. Что получим в итоге:

Повысится туристическая привлекательность города. Могилевский центральный парк станет знаковым местом города. В отличие от триумфальной арки, насладиться этим местом сможет каждый житель и турист города.

Рабочие места и пополнение бюджета. Парк предусматривает оказание платных услуг, что значит, будут как рабочие места, так и заработок.

Улучшение экологических показателей окружающей среды. Новые насаждения будут работать как дополнительный источник чистого воздуха в нашем душном городе, как зеленый забор между людьми и промзоной. Благодаря вендинговым автоматам, птицы будут получать меньше вредной пищи. После создания парка станет проще наблюдать за состоянием воды в озере и поддерживать его на должном уровне.



Фото: vk.com/savepechersk

Конечно, такой грандиозный проект потребует и грандиозных финансовых вложений.

Исходя из целей, я рассматриваю три основных источника финансирования:

Бюджет города.

Спонсорская помощь. В первую очередь, в проекте должны быть заинтересованы промышленные предприятия и организации такие как «Кроноспан», «Омск карбон Могилев», «Могилевхимволокно», «Могилевэнерго». Также стоит рассматривать спонсорскую помощь от торговых организаций — им при установке торговых объектов в парке можно на некоторое время отменить арендную плату.

Добровольные пожертвования горожан. Парк — это все же место отдыха и развлечений, а не бетонная плита на окраине города. Вероятнее всего, люди более охотно будут собирать деньги на то, чем сами смогут насладиться.

Создание парка — это не простое, но благородное дело. При правильном подходе парк будет привлекать все больше и больше посетителей, а это будет стимулировать людей все больше и больше его развивать. И возможно однажды в какой-то момент власть задумается: а вдруг зарабатывать можно не только отравляя окружающую среду, но и улучшая ее?

Как вам идеи?

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