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«Октябрьские старты»: полезно и весело

31.10.2019 — Новости Общества | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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В рамках акции «С заботой о здоровье пожилых людей» на базе ГУ «Физкультурно-оздоровительный центр Несвижского района» прошла спортландия «Октябрьские старты» для посетителей отделения обеспечения дневного пребывания граждан пожилого возраста Несвижского РТЦСОН. Средний возраст участников — 69 лет, но, несмотря на это, спортсмены проявили юношеский задор, энтузиазм и настоящую волю к победе. Рассчитавшись на «первый — второй» и поделившись на две команды, пожилые люди играли в пионербол, боулинг, дартс и участвовали в различных эстафетах. Строгое, но справедливое жюри, состоявшее из волонтеров Несвижского государственного колледжа им. Якуба Коласа, подсчитывало баллы за каждый этап соревнований. А те, кто по состоянию здоровья не мог участвовать в спортивных состязаниях, организовали группу поддержки и активно болели на трибунах за своих друзей и подруг.

«Октябрьские старты»: полезно и весело
«Октябрьские старты»: полезно и весело

По окончании спортландии главный судья — директор спортивного комплекса Дмитрий Рыжиков — объявил результаты, назвал победителей и наградил всех призами. После веселых соревнований всех участников ожидал «сладкий» стол в отделении обеспечения дневного пребывания для граждан пожилого возраста.

Галина БУШМАКИНА.

Фото Оксаны ГРОХ.


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В рамках акции «С заботой о здоровье пожилых людей» на базе ГУ «Физкультурно-оздоровительный центр Несвижского района» прошла спортландия «Октябрьские старты»
 
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