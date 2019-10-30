За месяц в Минске и области поймали 34 перевозчика - они возили людей и грузы за границу без техосмотра

Источник материала: Tut.by

В течение октября в Минске и Минской области выявлено 34 перевозчика, которые допустили участие в движении без техосмотра. Таковы результаты проверки специалистами Транспортной инспекции.

Специалисты филиала инспекции по столице и Минской области, не выезжая на линию, а лишь анализируя базы по пересечению транспортом границы и данных из АИС «Белтехосмотр», выявили грубые нарушения при осуществлении международных перевозок грузов и пассажиров. А именно — отсутствие техосмотра.

Только в октябре такое обнаружилось у 34 перевозчиков Минска и области — это 15 предпринимателей и 19 юрлиц. В итоге должностные лица привлечены к административной ответственности. Общая сумма штрафов составила 3468 рублей.

Кроме того, в отношении руководителей организаций составлены протоколы за нарушение правил и условий лицензирования допуска к международным перевозкам. Материалы направлены в экономические суды, руководителям грозят штрафы в размере от 10 до 500 базовых величин (для юрлиц) или от 10 до 200 базовых (для ИП).

«Хотелось бы обратиться к перевозчикам грузов и пассажиров: стоит ли нарушать правила (…), рискуя жизнью и здоровьем водителей и пассажиров, а также немалыми суммами штрафов?» — заявил замначальника филиала транспортной инспекции по Минску и Минской области Олег Якшевич.