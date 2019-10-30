ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

За месяц в Минске и области поймали 34 перевозчика - они возили людей и грузы за границу без техосмотра

31.10.2019 13:08 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В течение октября в Минске и Минской области выявлено 34 перевозчика, которые допустили участие в движении без техосмотра. Таковы результаты проверки специалистами Транспортной инспекции.

Специалисты филиала инспекции по столице и Минской области, не выезжая на линию, а лишь анализируя базы по пересечению транспортом границы и данных из АИС «Белтехосмотр», выявили грубые нарушения при осуществлении международных перевозок грузов и пассажиров. А именно — отсутствие техосмотра.

Только в октябре такое обнаружилось у 34 перевозчиков Минска и области — это 15 предпринимателей и 19 юрлиц. В итоге должностные лица привлечены к административной ответственности. Общая сумма штрафов составила 3468 рублей.

Кроме того, в отношении руководителей организаций составлены протоколы за нарушение правил и условий лицензирования допуска к международным перевозкам. Материалы направлены в экономические суды, руководителям грозят штрафы в размере от 10 до 500 базовых величин (для юрлиц) или от 10 до 200 базовых (для ИП).

«Хотелось бы обратиться к перевозчикам грузов и пассажиров: стоит ли нарушать правила (…), рискуя жизнью и здоровьем водителей и пассажиров, а также немалыми суммами штрафов?» — заявил замначальника филиала транспортной инспекции по Минску и Минской области Олег Якшевич.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Общая сумма штрафов составила 3468 рублей. Но еще должны ответить руководители - на них материалы отправили в суд.
 
Новости дня
Новости общества
 
«Если б я был мэром». Могилевчанин Семен видит парк «как в Нью-Йорке» решением многих проблем
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
31.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика