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Депутат хочет внести в парламент законопроект о моратории на смертную казнь. Генпрокуратура против

31.10.2019 13:30 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Депутат Палаты представителей Елена Анисим отложила внесение в парламент законопроекта о моратории на смертную казнь. Парламентарий сообщила БелаПАН, что причиной стала негативная реакция со стороны Генеральной прокуратуры.

В сентябре депутат направляла законопроект и его обоснование для ознакомления в Верховный суд, Генеральную прокуратуру, Комитет государственной безопасности, Совет безопасности, Белорусскую республиканскую коллегию адвокатов и общественное объединение «Белорусский совет юристов».

На прошлой неделе она получила ответы из пяти госорганов и общественных структур, которые отнеслись к предложению «преимущественно нейтрально», и собиралась внести законопроект в Палату представителей до 1 ноября.

— Но на днях пришел последний ответ — из Генеральной прокуратуры, — сказала Анисим. — Там выступили категорически против этого законопроекта. Поэтому мне нужно будет подумать, как все это обыграть, как подавать законопроект. Думаю, что буду подавать его после больших выходных.

Таким образом, сейчас депутат планирует внести проект закона о моратории на смертную казнь в парламент после 10 ноября.

Законопроект «О приостановлении исполнения наказания в виде смертной казни» содержит две статьи. В одной говорится о приостановлении действия ст. 175 Уголовно-исполнительного кодекса об исполнении смертных приговоров до тех пор, пока эта мера наказания не будет полностью упразднена. Другая статья предусматривает направление лиц, в отношении которых вынесен смертный приговор, в исправительные колонии, где их должны содержать в тех же условиях, что и приговоренных к пожизненному заключению.

В середине июля Анисим направила законопроект для оценки в министерства юстиции и внутренних дел. В Минюсте ей ответили, что вопрос приостановки исполнения наказания в виде смертной казни в Беларуси «является дискуссионным», подчеркнув, что «именно парламент может стать основным местом для решения данного вопроса с учетом общественного мнения». В МВД на письмо парламентария ответили, что законопроект требует проработки с заинтересованными госорганами и изучения общественного мнения.

Беларусь — единственное в Европе государство, где продолжают применять смертную казнь. За последние 20 лет в стране было расстреляно более 400 приговоренных к высшей мере наказания. По данным правозащитников, в этом году в стране казнили двух человек.

Исполнения высшей меры наказания ожидают трое. Последний смертный приговор был вынесен Брестским областным судом в отношении 48-летнего жителя Лунинца Виктора Сергеля, который 25 октября был признан виновным в групповом убийстве заведомо малолетней с особой жестокостью из хулиганских побуждений. Вторая фигурантка дела — 26-летняя мать убитой девочки — приговорена к 25 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Европейский союз, Совет Европы и Парламентская ассамблея ОБСЕ неоднократно призывали Беларусь ввести мораторий на смертную казнь в качестве первого шага к полной отмене этого вида наказания.

 
 
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Депутат Палаты представителей Елена Анисим отложила внесение в парламент законопроекта о моратории на смертную казнь. Парламентарий сообщила БелаПАН, что...
 
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