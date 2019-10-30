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Цены на билеты «Белавиа» будут зависеть от багажа

31.10.2019 13:23 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Гендиректор «Белавиа» Анатолий Гусаров сообщил, что авиакомпания заканчивает разработку системы брендовых тарифов. Раньше цена на билет формировалась автоматически, за счет спроса. Сейчас пассажиры смогут выбрать тариф — например, с багажом или без багажа. В зависимости от этого будет выстраиваться цена. Новая система должна заработать уже в ноябре.


Фото: Сергей Балай, TUT.BY

Как пояснил Гусаров, пассажир сможет выбрать, лететь ему с багажом или без багажа, с одной сумкой или несколькими, взять билет с возможностью отмены и без такой возможности. В зависимости от этого будет выстраиваться цена. Неоплачиваемая ручная кладь — до 10 кг. Стоимость билета без багажа будет ниже нынешних стартовых тарифов. Сейчас багаж автоматически включен в стоимость билета, по тарифу эконом-класса это 23 кг.

Напомним, в октябре «Белавиа» ввела платный выбор мест при онлайн-регистрации на рейс — от 5 до 30 евро в зависимости от месторасположения кресел в салоне. Выбрать место бесплатно можно только из оставшихся мест — при онлайн-регистрации или регистрации непосредственно в аэропорту.

 
 
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Новая система должна заработать уже в ноябре. Стоимость билета без багажа будет ниже нынешних стартовых тарифов.
 
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