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Цены на билеты «Белавиа» будут зависеть от багажа
31.10.2019 13:23 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Гендиректор «Белавиа» Анатолий Гусаров сообщил, что авиакомпания заканчивает разработку системы брендовых тарифов. Раньше цена на билет формировалась автоматически, за счет спроса. Сейчас пассажиры смогут выбрать тариф — например, с багажом или без багажа. В зависимости от этого будет выстраиваться цена. Новая система должна заработать уже в ноябре.
Как пояснил Гусаров, пассажир сможет выбрать, лететь ему с багажом или без багажа, с одной сумкой или несколькими, взять билет с возможностью отмены и без такой возможности. В зависимости от этого будет выстраиваться цена. Неоплачиваемая ручная кладь — до 10 кг. Стоимость билета без багажа будет ниже нынешних стартовых тарифов. Сейчас багаж автоматически включен в стоимость билета, по тарифу эконом-класса это 23 кг.
Напомним, в октябре «Белавиа»
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Новая система должна заработать уже в ноябре. Стоимость билета без багажа будет ниже нынешних стартовых тарифов.
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