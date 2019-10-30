«20−30 евро - это реально». В Беларуси хотят создать условия, при которых у «Белавиа» будут лоукост-тарифы

Источник материала: Tut.by

Директор департамента по авиации Артем Сикорский на пресс-конференции в Минске заявил, что ведомство работает над предложениями по появлению в Беларуси лоукост-тарифов (низких цен) на перелеты. Пока Минск будет летать лоукост Wizz Air — рейсы семь дней в неделю">достигнуто соглашение только с авиакомпанией Wizzair, весной 2020 года стартуют рейсы из Минска в Будапешт. «Правительством очень серьезно поднимается данный вопрос, мы способны предложить появление лоукост-маршрутов за счет авиакомпании «Белавиа», — подчеркнул Сикорский.





— У «Белавиа» уже есть лоукост-маршруты — в аэропорт Жуковский (Москва), — отметил директор департамента. — Маршрутная сеть лоукост-направлений может быть расширена. Но необходимо принять решение на уровне правительства, чтобы эта модель начала работать. Запустить лоукост силами «Белавиа» наиболее оптимально и правильно — нужно поддерживать национального перевозчика, создать условия, при которых он сможет работать по любым направлениям, в том числе из областных аэропортов. «Белавиа» уже сейчас ушла от традиционной бизнес-модели компании полного сервиса, внедряя современную гибридную модель, чтобы оптимизировать стоимость билета.

Артем Сикорский подчеркнул, что «лоукост компании выдвигают ряд условий: начиная от хеджирования топлива, заканчивая процентными ставками за лизинг воздушных судов».

— Лоукост компании потребуют определенных субсидий. Почему мы должны субсидировать иностранные компании, давать деньги кому-то, когда можем субсидировать своего авиаперевозчика и создать те экономические условия, при которых «Белавиа» сможет по тем или иным направлениям предложить лоукост-тарифы? «Белавиа» стоит столько, сколько должна стоить, это мировые цены. Почему-то никогда не сравнивают «Белавиа» с LOT, Lufthansa, Austrian Аirlines. Почему-то сравнивают с лоукост компаниями, но это неправильное сравнение. У лоукост компаний не все билеты стоят 20 или 30 евро, есть и дороже, это авиационный принцип — кто последний, тот и платит. Все эти элементы будут внедряться. Стоимость объективна для нынешних экономических реалий. Она складывается из ряда факторов, иначе бы авиакомпания не была конкурентноспособна, из национального аэропорта «Минск» выполняются полеты 20 авиакомпаний, «Белавии» приходится с ними конкурировать, том числе в ценовой политике. Мы работаем на международной арене, у нас нет местячкового мышления, мы понимаем, как делать этот бизнес.

Гендиректор «Белавиа» Анатолий Гусаров отметил, что в техническом плане авиакомпания готова для расширения маршрутной сети, но вопрос в экономике.

— Когда мы говорим о лоукост-тарифах, нужно понимать, что лоукост-компании зарегистрированы в странах, где достаточно щадящее налогооблажение — например, Rynair — в Ирландии, сегодня там все стремятся зарегистрировать фирмы, лизинговые компании, так как в Ирландии минимизирована налоговая база. Второй вопрос — ставки по кредитам: давайте возьмем ставки по кредитам в Беларуси, России и, скажем, в Евросоюзе. Это все влияет на финансовое положение любой авиакомпании. И самое главное — наличие большого пассажиропотока. У нас сегментарные линии, где большой поток может сложиться в летние месяцы — в Турцию, например. Массового регулярного потока между Беларусью и любой другой страной нет, за исключением, может быть, Москвы. Мы стремимся снижать тарифы. Цена 20−30 евро — это реально, но по такой цене будет продаваться, конечно, незначительное количество мест на каждом конкретном самолете на каждый конкретный рейс.

Приход лоукост-тарифов в Беларусь, безусловно будет, но ожидать, что мы будем массово летать из Минска по всему миру дешево, — так не получится.