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Миллион ущерба, 4 тысячи пострадавших. «Белавия» - об отмене билетов, проданных через российский сайт
31.10.2019 13:44 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На прошлой неделе
Отключение IATI от систем бронирования было вызвано задержками платежей со стороны агентства, а также резко возросшим долгом перед Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA). По словам гендиректора «Белавиа» Анатолия Гусарова, на прошлой неделе Международная ассоциация собрала в Стамбуле представителей пострадавших авиакомпаний, однако окончательного решения пока не принято.
— Каждая авиакомпания действует, исходя из законодательства своей страны и объема потерь, — пояснил ГУсаров. — Часть сумм будет погашена за счет банковской гарантии, но там сумма в два раза меньше, чем общие потери.
Что касается ситуации в «Белавиа», то, по словам гендиректора, компания не получила около 1 млн долларов, пострадало около 4 тысяч пассажиров белорусской компании. Сейчас им предлагают повторно купить билеты по самым низким тарифам, «Белавиа» также готова предоставить банкам клиентов информацию о том, что услуга по предыдущему платежу оказана не была.
— Мы считаем, что поступаем правильно, поскольку услуга не оплачена, — настаивает Анатолий Гусаров. — Мы готовы к тому, что пассажиры могут обратиться в суд.
Представитель авиакомпании подчеркнул, что с российским сервисом
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Миллион ущерба, 4 тысячи пострадавших. «Белавия» - об отмене билетов, проданных через российский сайт
Сейчас пассажирам предлагают повторно купить билеты по самым низким тарифам.
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