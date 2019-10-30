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Миллион ущерба, 4 тысячи пострадавших. «Белавия» - об отмене билетов, проданных через российский сайт

31.10.2019 13:44 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На прошлой неделе появились новости о том, что авиакомпания «Белавиа» отправляет пассажирам уведомления, что их билеты, приобретенные через сайт aerobilet.ru аннулированы, поскольку авиакомпания не получила за них деньги. Права на российский сайт принадлежат турецкой компании IATI, долги которой оценивают в 52 млн долларов. Пострадала не только «Белавиа», но также Air Canada, Ethihad и другие перевозчики по всему миру. Свои потери «Белавиа» оценивает в сумму около 1 млн доллара, пострадало 4 тысячи пассажиров белорусской авиакомпании.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Отключение IATI от систем бронирования было вызвано задержками платежей со стороны агентства, а также резко возросшим долгом перед Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA). По словам гендиректора «Белавиа» Анатолия Гусарова, на прошлой неделе Международная ассоциация собрала в Стамбуле представителей пострадавших авиакомпаний, однако окончательного решения пока не принято.

— Каждая авиакомпания действует, исходя из законодательства своей страны и объема потерь, — пояснил ГУсаров. — Часть сумм будет погашена за счет банковской гарантии, но там сумма в два раза меньше, чем общие потери.

Что касается ситуации в «Белавиа», то, по словам гендиректора, компания не получила около 1 млн долларов, пострадало около 4 тысяч пассажиров белорусской компании. Сейчас им предлагают повторно купить билеты по самым низким тарифам, «Белавиа» также готова предоставить банкам клиентов информацию о том, что услуга по предыдущему платежу оказана не была.

— Мы считаем, что поступаем правильно, поскольку услуга не оплачена, — настаивает Анатолий Гусаров. — Мы готовы к тому, что пассажиры могут обратиться в суд.

Представитель авиакомпании подчеркнул, что с российским сервисом aerobilet.ru договорных отношений у «Белавиа» не было.

 
 
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Сейчас пассажирам предлагают повторно купить билеты по самым низким тарифам.
 
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