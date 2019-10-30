«Иностранцы поехали в Солигорск на татуировки». История девушки, которая бросила вуз и занялась тату

Источник материала: Tut.by

После школы Ксения Наруцкая из Солигорска поступила в БарГУ на учителя английского и немецкого языков. Меньше чем через год девушка поняла: педагогика — это не ее, оставила университет и занялась сначала маникюром, потом татуировкой. Сейчас она «красит людей» в стиле реализм, у нее более 55 тысяч подписчиков в инстаграме и клиенты, которые приезжают в Солигорск из разных городов и стран мира.



Ксения с известным американским татуировщиком Никко Хуртадо (Nikko Hurtado). Мастер, рассказывает белоруска, работает с голливудскими звездами и спортсменами. Фото: инстаграм Ксении Наруцкой

Ксении 24. В тот год, когда она решила жить не по плану «садик-школа-универ», ей было 18. Идею дочки — бросить институт — родители поддержали. Сказали: это твой путь, тебе и решать.

Решать было несложно: еще до университета Ксения окончила курсы по маникюру, поэтому уходить в никуда не пришлось — занялась ногтями. Тем, кого беспокоило, как школьная отличница может отказаться от идеи получить диплом, отвечала: «Лучше быть хорошим мастером, чем плохим учителем».

— А еще в тот период я много рисовала, рисовать мне нравилось всегда, — вспоминает собеседница. — Мой дедушка — один из основателей слуцкой художественной школы. Преподавал графику, писал маслом. Папа тоже хорошо рисует. И я, видимо, пошла по их стопам. Еще подростком брала портретные фотографии и переносила изображение на бумагу. Но мне были интересны не сами портреты, а то, как передать объем и выражение глаз, лица.

Сначала переносила со снимков на бумагу, потом с планшета на кожу. Интерес к тату появился тогда, когда в 18 лет Ксения сама пошла набивать татуировку. Посмотрела, как работает мастер, и решила: хочу попробовать. Заказала из Китая чемоданчик с тату-машинками, красками — и стала учиться.

— Обращаться к кому-то, чтобы мне все показали и рассказали, было неудобно. Сперва смотрела влоги известных мастеров, которые рассказывали о тонкостях процесса и предостерегали от возможных ошибок, — вспоминает она. — Потом разобрала тату-машинки, это помогло понять, как они работают.

Проблем найти первого клиента или «первого подопытного», как говорит Ксюша, не было. Им была сама мастер: исправляла некрасивую татуировку, которую набила себе в 13 лет. На этот раз, говорит, получилось не совсем плохо. Как доказательство — с этой татуировкой девушка ходит до сих пор. Эта работа — напоминание о том, с чего все начиналось.

— Красить себя саму было не больно, но неприятно, — описывает свои ощущения в тот момент собеседница. — Зато после этого появилась уверенность, что я могу делать татуировки и другим людям.