«Белавиа» планирует к лету получить семь новых Boeing 737 MAX. В авиакомпании уверены в их безопасности

Источник материала: Tut.by

В этом году авиакомпания «Белавиа» рассчитывала получить два самолета Boeing 737 MAX. Однако после двух авиакатастроф с участием Boeing 737 MAX многие страны приостановили эксплуатацию этих самолетов, а сама корпорация прекратила поставки этой модели. По словам гендиректора «Белавиа», авиакомпания рассчитывает получить самолеты к летнему сезону-2020. «Boeing сумеет обеспечить доработку программного обеспечение, самолет будет безопасным», — заявил Анатолий Гусаров.



Фото: Reuters

Беларусь присоединилась к европейской директиве о приостановке всех полетов Boeing 737 MAX8 и 737 MAX9, хотя «Белавиа» пока не использует эти лайнеры. Прибытие первого самолета ожидалось в мае 2019 года. Авиакомпания проводила обучение в Сиэтле технического и летного персонала по эксплуатации Boeing 737 Max.

По словам Гусарова, переговоры с лизинговыми компаниями о компенсации за то, что самолеты не прибыли в срок, сейчас находятся на завершающей стадии. Вскоре «Белавиа» получит компенсацию, поскольку авиакомпания понесла упущенную выгоду и убытки от того, что были затрачены средства на подготовку персонала, на подготовку наземной базы.

— Надеемся к следующему летнему сезону получить семь самолетов Boeing 737 MAX, параллельно с этим будем выводить старые самолеты Boeing 737−500 и Boeing 737−300. Boeing сумеет обеспечить доработку программного обеспечение, самолет будет безопасным. В декабре и апреле следующего года рассчитываем получить два самолета Embraier. То есть все технические возможности для расширения маршрутной сети есть.

В следующем году «Белавиа» планирует три новых направления — в Казахстан, Испанию и на Кипр.

Напомним, авиакатастрофа в Эфиопии 10 марта 2019 года унесла жизни 157 человек. Выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби самолет Boeing 737 MAX 8 потерпел крушение примерно в 60 км к юго-западу от эфиопской столицы в районе города Бишофту. Точные причины авиакатастрофы пока не установлены.

В октябре 2018 года в Индонезии потерпел крушение самолет того же типа — Boeing 737 MAX 8. Он принадлежал индонезийским авиалиниям Lion Air и летел из Джакарты в Панкалпинанг. На борту находились 181 пассажир и 8 членов экипажа, связь с ним была потеряна спустя 13 минут после взлета.