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«Белавиа» планирует к лету получить семь новых Boeing 737 MAX. В авиакомпании уверены в их безопасности
31.10.2019 14:02 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В этом году авиакомпания «Белавиа» рассчитывала получить два самолета Boeing 737 MAX. Однако после двух авиакатастроф с участием Boeing 737 MAX многие страны приостановили эксплуатацию этих самолетов, а сама корпорация прекратила поставки этой модели. По словам гендиректора «Белавиа», авиакомпания рассчитывает получить самолеты к летнему сезону-2020. «Boeing сумеет обеспечить доработку программного обеспечение, самолет будет безопасным», — заявил Анатолий Гусаров.
Беларусь
По словам Гусарова, переговоры с лизинговыми компаниями о компенсации за то, что самолеты не прибыли в срок, сейчас находятся на завершающей стадии. Вскоре «Белавиа» получит компенсацию, поскольку авиакомпания понесла упущенную выгоду и убытки от того, что были затрачены средства на подготовку персонала, на подготовку наземной базы.
— Надеемся к следующему летнему сезону получить семь самолетов Boeing 737 MAX, параллельно с этим будем выводить старые самолеты Boeing 737−500 и Boeing 737−300. Boeing сумеет обеспечить доработку программного обеспечение, самолет будет безопасным. В декабре и апреле следующего года рассчитываем получить два самолета Embraier. То есть все технические возможности для расширения маршрутной сети есть.
В следующем году «Белавиа» планирует три новых направления — в Казахстан, Испанию и на Кипр.
Напомним,
В октябре 2018 года в
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«Белавиа» планирует к лету получить семь новых Boeing 737 MAX. В авиакомпании уверены в их безопасности
Вскоре «Белавиа» получит компенсацию, поскольку первые самолеты должны были прибыть еще в мае 2019 года.
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