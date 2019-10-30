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Юный исследователь из Борисова Михаил Лебедев награжден дипломом III степени

31.10.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

На четырех площадках конкурса была организована работа 19 секций. Защита работ в секции «Биология» проходила в Минском областном институте развития образования.

В секции «Биология» свою научно-исследовательскую работу представил учащийся ГУДО «Борисовский центр экологии и туризма» Лебедев Михаил (научный руководитель Царева Елена Георгиевна, НОУ «Ботаник»). Доклад юного исследователя «Влияние густоты высева семян и пересадки ювенильных растений на урожай в семьях лука репчатого (Allium cepa L.)» вызвал живой интерес, как у членов жюри, так и участников конкурса. На множество самых каверзных вопросов Михаил, который являлся дебютантом научных конкурсов,   сумел дать аргументированные и полные ответы.

После выступления участники конференции посетили открытую лекцию «Границы неизведанного» Коваленко Олега Александровича, старшего преподавателя кафедры системного анализа и компьютерного моделирования факультета радиофизики и компьютерных технологий БГУ.

По решению жюри конкурса Лебедев Михаил награжден дипломом III степени.

Поздравляем Михаила Лебедева и Елену Георгиевну Цареву с отличным результатом! Желаем дальнейших научных успехов, открытий и побед!

Земоглядчук Г.П., методист ГУДО «Борисовский центр экологии и туризма»

 
 
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