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Семинар был направлен на повышение экологической культуры и экологическое просвещение школьников в рамках молодежного проекта «Молодежная волонтерская сеть «Экология на пальцах» при поддержке республиканского общественного объединения «Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО» в партнерстве с Министерством образования Республики Беларусь и управлением по образованию Борисовского райисполкома.

В ходе образовательных тренингов ребята узнали много нового об экологии, способах утилизации мусора, наметили собственные шаги к экономии ресурсов и сокращению отходов для достижения Целей устойчивого развития.

Полученные знания в области экологии школьники-мультипликаторы будут распространять в ходе проведения образовательных мероприятий для сверстников в своих учреждениях образования.

По итогам проведенных мероприятий ребята получат сертификаты республиканского общественного объединения «Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО».