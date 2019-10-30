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Экология на пальцах

31.10.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Семинар был направлен на повышение экологической культуры и экологическое просвещение школьников в рамках молодежного проекта «Молодежная волонтерская сеть «Экология на пальцах» при поддержке республиканского общественного объединения «Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО» в партнерстве с Министерством образования Республики Беларусь и управлением по образованию Борисовского райисполкома.

В ходе образовательных тренингов ребята узнали много нового об экологии, способах утилизации мусора, наметили собственные шаги к экономии ресурсов и сокращению отходов для достижения Целей устойчивого развития.

Полученные знания в области экологии школьники-мультипликаторы будут распространять в ходе проведения образовательных мероприятий для сверстников в своих учреждениях образования.

По итогам проведенных мероприятий ребята получат сертификаты республиканского общественного объединения «Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО».

 
 
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25-27 октября на базе государственного учреждения дополнительного образования «Центр творчества детей и молодежи Борисовского района» состоялся семинар по...
 
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