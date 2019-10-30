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О работе с обращениями граждан в Комитете государственного контроля Минской области за 9 месяцев 2019 года

31.10.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Большинство поступивших в Комитет обращений граждан связано с решением коммунально-бытовых вопросов, благоустройством территории и земельных отношений.

Следует отметить, что местным органам власти и организациям области по итогам рассмотрения находящихся на контроле Комитета обращений удалось разрешить ряд злободневных проблем граждан.

Так, более года на рабочем контроле в Комитете находилось коллективное обращение жителей д. Сосновая Смолевичского района по вопросу водоснабжения: монтажные работы водонапорной башни завершены, пуск воды в систему водопровода произведен в июне, выполнение работ по благоустройству по-прежнему на контроле комитета.

В результате внеплановой проверки сельскохозяйственного филиала (далее - СХФ) Комитетом вскрыты факты бесхозяйственности в содержании крупно рогатого скота (далее – КРС), нарушения законодательства в сфере ветеринарной деятельности, недостатки в заготовке кормов, а так же сокрытия произошедшего по указанным причинам массового падежа КРС, причинения ущерба хозяйству. Материалы проверки направлены в правоохранительные органы, по результатам рассмотрения которых в отношении руководителя СХФ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 427 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Руководством Комитета на постоянной основе проводились выездные личные приемы граждан, а также «прямые телефонные линии», на которые обратились 46 человек. Все обращения оставлены на рабочем контроле Комитета.

Всего за указанный период к административной ответственности по результатам рассмотрения обращений граждан и юридических лиц привлечены 24 должностных лица и 6 юридических лиц, к дисциплинарной – 15 человек.

Управление экспертно-правовой работы и обращений граждан Комитета государственного контроля Минской области

 
 
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За 9 месяцев 2019 года в Комитет поступило 790 обращений граждан и юридических лиц (в том числе в письменной форме – 559, устной – 231), что на 41 обращение меньше...
 
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