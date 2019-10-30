Как сейчас работает врач из Минска, которому пришлось уволиться, но пациенты за него заступились

Источник материала: Tut.by

Возможно, широкая общественность никогда бы и не узнала о, как говорят сами пациенты, прекрасном докторе Юрии Никитиче Сидорове из 1-й районной поликлиники в Минске, если бы не одна ситуация. В сентябре этого года он уволился, а пациенты засомневались, что это произошло по его доброй воле.



Юрий Никитич Сидоров на своем участке работает уже 19 лет

Врач почти 20 лет работал на этом терапевтическом участке, лечил несколько поколений в семьях, никогда никому в помощи не отказывал, а многим просто спас жизни. Узнав, что он больше не работает, люди стали писать во все инстанции, собирать подписи в его защиту. В октябре прямо в поликлинике провели собрание с участием представителей комитета по здравоохранению Минска, и через несколько дней доктор снова вышел на работу. Как сейчас живет врач общей практики, за которого заступились пациенты?

В поддержку врача подписались 385 пациентов

Юрий Никитич Сидоров в Минск переехал в 2000 году, до этого работал терапевтом в Орше. С того момента в столице он и ведет многих своих пациентов, есть семьи, где он лечит и бабушек, и дедушек, и их детей, и уже внуков.

— Я с 2000 года работал в 5-й поликлинике, ее расформировали, и я вместе со своим участком перешел в 1-ю поликлинику. А так я родом из Витебска, там и учился в мединституте. В школе не был медалистом, но у меня биология была на отлично, химия, математика, а физикой я вообще болел. Вот проблемы были с сочинением, но как-то пронесло, и экзамены я сдал хорошо. Нисколько не жалею, что связал свою жизнь с медициной. Считаю, что я на своем месте, по крайней мере, люди говорят, что многим помог, — рассказывает о себе Юрий Никитич.

О том, что за него заступятся пациенты, врач и подумать не мог. Говорит, что эта ситуация растрогала до слез. Но обо всем по порядку.





— Я был на курсах врача общей практики, на прием в поликлинику не ходил, но визиты на дом делал. Была плановая проверка амбулаторных карточек и обнаружили, что у меня нарушения — не было записей, например, о продлении больничного, и это не по одному пациенту. Вообще, это серьезное нарушение, но максимум за него грозит лишение премии, выговор…

По словам врача, несмотря на то, что составили приказ о его наказании, ему в том числе предложили уволиться, дали понять, что в поликлинике он работать не будет.

— Я написал заявление по соглашению сторон, и 23 сентября у меня был последний рабочий день. В этот же день я отключил свой номер телефона, потому что многие стали звонить, среди пациентов уже разнеслась новость, что я больше не работаю.

Номер Юрия Никитича был у многих пациентов. Когда он шел в отпуск, об этом предупреждал, и людей взволновало то, что он уволился, никому не сообщив.

— Я считаю, что надо просто по-человечески к людям относиться, а не формально отписываться рецептами. Как-то нашел я общий язык со своими пациентами, они всегда могут ко мне обратиться и проконсультироваться. Мой номер телефона есть практически у всех. Они не надоедают, но когда действительно надо, звонят. Пациентов со своего участка я часто принимаю и без талонов, отказать не могу.

Когда колумнистка Анна Златковская узнала, что Юрий Никитич больше не будет работать в их поликлинике, она была в шоке. Он около 20 лет был их участковым врачом.

Анна сразу же написала электронное обращение в Минздрав, а затем и в Комитет по здравоохранению Мингорисполкома с просьбой вернуть доктора.

— Гораздо важнее, как он работает с пациентами и то, что он лечит людей. Бюрократия должна быть не так важна, как здоровье, — уверена она.

Неравнодушные пациенты Юрия Никитича стали ходить по квартирам и собирать подписи в защиту врача. Всего подписалось 385 человек. Один из местных жителей, который собирал подписи, говорит: если бы было еще несколько дней, то собрали бы и больше. К тому же была хорошая погода, и многие в это время были не в Минске, а на дачах, и поэтому подписаться не смогли.





Свою коллективную жалобу люди передали в Минздрав, где попросили врача в должности восстановить, действия администрации поликлиники проверить, виновных привлечь к ответственности, а также рассмотреть вопрос о соответствии занимаемой должности главврачом и заместителем главного врача по медицинской экспертизе и реабилитации. Ответ из ведомства пока не пришел.

«Важно, чтобы вас обследовали или чтобы врач правильно заполнил амбулаторную карту?»

9 октября в поликлинике прошло собрание, на нем были представители комитета по здравоохранению Мингорисполкома, и по словам очевидцев, около ста неравнодушных пациентов Юрия Никитича.

Анастасии Нестерович о том, что их участковый врач больше не работает в поликлинике, рассказала подруга. Она подписалась в его защиту и пришла 9 октября на собрание. Его проводили в 15.00 в будний день, поэтому, по словам Анастасии, не все желающие смогли прийти. Она, например, отпрашивалась с работы. По словам девушки, Юрий Никитич спас ей жизнь.

— Я пришла в поликлинику к неврологу, и даже не планировала к Юрию Никитичу заходить. Он меня выловил в коридоре, говорит, что ты бледная такая, сдай анализы. Из поликлиники меня забрали на скорой. Оказалось, что у меня рак кишечника 4 стадии с метастазами. И протекал он так тихо, что я даже об этом не подозревала. Если бы Юрий Никитич меня не остановил в поликлинике, то меня бы вообще не было, — говорит она.

Анастасия отмечает, что на собрании комиссия всех желающих высказаться очень внимательно слушала, никого не прерывали. Пациентам объяснили, что в заполнении амбулаторных карт выявили грубые нарушения, врачу объявили выговор.

— Говорили, что он по своей инициативе написал заявление, но Юрий Никитич сказал, что его аккуратно об этом попросили, дали понять, что он здесь работать не будет.

Анастасия задается закономерным вопросом: все-таки, что важнее — чтобы доктор хорошо лечил или чтобы он правильно заполнял документы?





— Послушайте, человек спасает жизни. Не все врачи качественно выполняют свою работу. На собрании я спросила у комиссии: «Ответьте не мне, ответьте себе. Вы же тоже люди: для вас, когда вы приходите в частные какие-то центры, поликлиники важно, чтобы вас обследовали и выяснили, в чем дело, или чтобы врач правильно заполнил амбулаторную карту?» У всех есть недочеты в работе, можно дать выговор, но это не значит, что надо человека просто загнобить и сказать, что он должен уволиться из-за того, что неправильно заполняет амбулаторные карты.

Прямо на собрании пациенты настояли, чтобы Юрий Никитич написал заявление о трудоустройстве.

— Вы ожидали, что люди так отреагируют? — спрашиваем у доктора.

— Так? Нет! Очень приятно, прямо до слез.

Как сейчас работает Юрий Никитич

С 15 октября Юрий Никитич снова работает на прежнем месте — врачом общей практики, только больничные пока не выдает, дежурства, когда принимает пациентов без талонов, ему тоже пока не ставят.

— Я вышел на свой участок, но пока не имею права оформлять больничные. Администрация направила письмо в Центральное РУВД. Не знаю, что там и как, мне пока никто не звонил. Пациенты предлагают куда-то написать, дальше какие-то действия предпринимать, но я не знаю какие, потому что понять не могу, что РУВД там ищет. На дачу каких-то объяснений меня не приглашали, с самим заявлением на меня я не ознакомлен.





По поводу нарушений, которые выявила администрация поликлиники в его работе, он вспоминает случай.

— Там была семья — муж с женой, спрашивали, почему они одинаковое количество дней болеют. Но почему муж с женой не могут болеть в один и тот же период? — задается вопросом Юрий Никитич. — Неоформление документации — это серьезное нарушение, но мое мнение — это можно было решить внутри поликлиники, не отправлять в милицию и не заставлять меня увольняться.

На жизнь доктор не жалуется, говорит, что и зарплаты хватает. На участке в 1-й поликлинике у него около 2 тысяч пациентов. Еще он подрабатывает на полставки во 2-й поликлинике Минска.





— Я рад, что снова здесь работаю. Если бы и уходил с участка, сразу бы своих пациентов не бросил. Всех бы предупредил, мог бы здесь еще подрабатывать на полставки. Но мыслей уходить у меня не было и нет.

Но пациенты по-прежнему беспокоятся за судьбу врача: как бы не вышло так, что после этой громкой истории к нему снова появятся какие-то претензии. Один из пациентов говорит прямо — сейчас их главная задача, чтобы Юрий Никитич остался работать врачом на том же участке.

Главврач 1-й поликлиники в разговоре с корреспондентом TUT.BY порекомендовала по поводу комментариев обратиться в комитет по здравоохранению Мингорисполкома. Сотрудникам комитета, которые присутствовали на собрании 9 октября, по рабочим номерам дозвониться не удалось. TUT.BY отправил в комитет официальный запрос на комментарий.