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Как сейчас работает врач из Минска, которому пришлось уволиться, но пациенты за него заступились
31.10.2019 14:13 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Возможно, широкая общественность никогда бы и не узнала о, как говорят сами пациенты, прекрасном докторе Юрии Никитиче Сидорове из 1-й районной поликлиники в Минске, если бы не одна ситуация. В сентябре этого года он уволился, а пациенты засомневались, что это произошло по его доброй воле.
Врач почти 20 лет работал на этом терапевтическом участке, лечил несколько поколений в семьях, никогда никому в помощи не отказывал, а многим просто спас жизни. Узнав, что он больше не работает, люди стали писать во все инстанции, собирать подписи в его защиту. В октябре прямо в поликлинике провели собрание с участием представителей комитета по здравоохранению Минска, и через несколько дней доктор снова вышел на работу. Как сейчас живет врач общей практики, за которого заступились пациенты?
В поддержку врача подписались 385 пациентов
Юрий Никитич Сидоров в Минск переехал в 2000 году, до этого работал терапевтом в Орше. С того момента в столице он и ведет многих своих пациентов, есть семьи, где он лечит и бабушек, и дедушек, и их детей, и уже внуков.
— Я с 2000 года работал в 5-й поликлинике, ее расформировали, и я вместе со своим участком перешел в 1-ю поликлинику. А так я родом из Витебска, там и учился в мединституте. В школе не был медалистом, но у меня биология была на отлично, химия, математика, а физикой я вообще болел. Вот проблемы были с сочинением, но как-то пронесло, и экзамены я сдал хорошо. Нисколько не жалею, что связал свою жизнь с медициной. Считаю, что я на своем месте, по крайней мере, люди говорят, что многим помог, — рассказывает о себе Юрий Никитич.
О том, что за него заступятся пациенты, врач и подумать не мог. Говорит, что эта ситуация растрогала до слез. Но обо всем по порядку.
— Я был на курсах врача общей практики, на прием в поликлинику не ходил, но визиты на дом делал. Была плановая проверка амбулаторных карточек и обнаружили, что у меня нарушения — не было записей, например, о продлении больничного, и это не по одному пациенту. Вообще, это серьезное нарушение, но максимум за него грозит лишение премии, выговор…
По словам врача, несмотря на то, что составили приказ о его наказании, ему в том числе предложили уволиться, дали понять, что в поликлинике он работать не будет.
— Я написал заявление по соглашению сторон, и 23 сентября у меня был последний рабочий день. В этот же день я отключил свой номер телефона, потому что многие стали звонить, среди пациентов уже разнеслась новость, что я больше не работаю.
Номер Юрия Никитича был у многих пациентов. Когда он шел в отпуск, об этом предупреждал, и людей взволновало то, что он уволился, никому не сообщив.
— Я считаю, что надо просто по-человечески к людям относиться, а не формально отписываться рецептами. Как-то нашел я общий язык со своими пациентами, они всегда могут ко мне обратиться и проконсультироваться. Мой номер телефона есть практически у всех. Они не надоедают, но когда действительно надо, звонят. Пациентов со своего участка я часто принимаю и без талонов, отказать не могу.
Когда колумнистка Анна Златковская узнала, что Юрий Никитич больше не будет работать в их поликлинике, она была в шоке. Он около 20 лет был их участковым врачом.
Анна сразу же написала электронное обращение в Минздрав, а затем и в Комитет по здравоохранению Мингорисполкома с просьбой вернуть доктора.
— Гораздо важнее, как он работает с пациентами и то, что он лечит людей. Бюрократия должна быть не так важна, как здоровье, — уверена она.
Неравнодушные пациенты Юрия Никитича стали ходить по квартирам и собирать подписи в защиту врача. Всего подписалось 385 человек. Один из местных жителей, который собирал подписи, говорит: если бы было еще несколько дней, то собрали бы и больше. К тому же была хорошая погода, и многие в это время были не в Минске, а на дачах, и поэтому подписаться не смогли.
Свою коллективную жалобу люди передали в Минздрав, где попросили врача в должности восстановить, действия администрации поликлиники проверить, виновных привлечь к ответственности, а также рассмотреть вопрос о соответствии занимаемой должности главврачом и заместителем главного врача по медицинской экспертизе и реабилитации. Ответ из ведомства пока не пришел.
«Важно, чтобы вас обследовали или чтобы врач правильно заполнил амбулаторную карту?»
9 октября в поликлинике прошло собрание, на нем были представители комитета по здравоохранению Мингорисполкома, и по словам очевидцев, около ста неравнодушных пациентов Юрия Никитича.
Анастасии Нестерович о том, что их участковый врач больше не работает в поликлинике, рассказала подруга. Она подписалась в его защиту и пришла 9 октября на собрание. Его проводили в 15.00 в будний день, поэтому, по словам Анастасии, не все желающие смогли прийти. Она, например, отпрашивалась с работы. По словам девушки, Юрий Никитич спас ей жизнь.
— Я пришла в поликлинику к неврологу, и даже не планировала к Юрию Никитичу заходить. Он меня выловил в коридоре, говорит, что ты бледная такая, сдай анализы. Из поликлиники меня забрали на скорой. Оказалось, что у меня рак кишечника 4 стадии с метастазами. И протекал он так тихо, что я даже об этом не подозревала. Если бы Юрий Никитич меня не остановил в поликлинике, то меня бы вообще не было, — говорит она.
Анастасия отмечает, что на собрании комиссия всех желающих высказаться очень внимательно слушала, никого не прерывали. Пациентам объяснили, что в заполнении амбулаторных карт выявили грубые нарушения, врачу объявили выговор.
— Говорили, что он по своей инициативе написал заявление, но Юрий Никитич сказал, что его аккуратно об этом попросили, дали понять, что он здесь работать не будет.
Анастасия задается закономерным вопросом: все-таки, что важнее — чтобы доктор хорошо лечил или чтобы он правильно заполнял документы?
— Послушайте, человек спасает жизни. Не все врачи качественно выполняют свою работу. На собрании я спросила у комиссии: «Ответьте не мне, ответьте себе. Вы же тоже люди: для вас, когда вы приходите в частные какие-то центры, поликлиники важно, чтобы вас обследовали и выяснили, в чем дело, или чтобы врач правильно заполнил амбулаторную карту?» У всех есть недочеты в работе, можно дать выговор, но это не значит, что надо человека просто загнобить и сказать, что он должен уволиться из-за того, что неправильно заполняет амбулаторные карты.
Прямо на собрании пациенты настояли, чтобы Юрий Никитич написал заявление о трудоустройстве.
— Вы ожидали, что люди так отреагируют? — спрашиваем у доктора.
— Так? Нет! Очень приятно, прямо до слез.
Как сейчас работает Юрий Никитич
С 15 октября Юрий Никитич снова работает на прежнем месте — врачом общей практики, только больничные пока не выдает, дежурства, когда принимает пациентов без талонов, ему тоже пока не ставят.
— Я вышел на свой участок, но пока не имею права оформлять больничные. Администрация направила письмо в Центральное РУВД. Не знаю, что там и как, мне пока никто не звонил. Пациенты предлагают куда-то написать, дальше какие-то действия предпринимать, но я не знаю какие, потому что понять не могу, что РУВД там ищет. На дачу каких-то объяснений меня не приглашали, с самим заявлением на меня я не ознакомлен.
По поводу нарушений, которые выявила администрация поликлиники в его работе, он вспоминает случай.
— Там была семья — муж с женой, спрашивали, почему они одинаковое количество дней болеют. Но почему муж с женой не могут болеть в один и тот же период? — задается вопросом Юрий Никитич. — Неоформление документации — это серьезное нарушение, но мое мнение — это можно было решить внутри поликлиники, не отправлять в милицию и не заставлять меня увольняться.
На жизнь доктор не жалуется, говорит, что и зарплаты хватает. На участке в 1-й поликлинике у него около 2 тысяч пациентов. Еще он подрабатывает на полставки во 2-й поликлинике Минска.
— Я рад, что снова здесь работаю. Если бы и уходил с участка, сразу бы своих пациентов не бросил. Всех бы предупредил, мог бы здесь еще подрабатывать на полставки. Но мыслей уходить у меня не было и нет.
Но пациенты по-прежнему беспокоятся за судьбу врача: как бы не вышло так, что после этой громкой истории к нему снова появятся какие-то претензии. Один из пациентов говорит прямо — сейчас их главная задача, чтобы Юрий Никитич остался работать врачом на том же участке.
Главврач 1-й поликлиники в разговоре с корреспондентом TUT.BY порекомендовала по поводу комментариев обратиться в комитет по здравоохранению Мингорисполкома. Сотрудникам комитета, которые присутствовали на собрании 9 октября, по рабочим номерам дозвониться не удалось. TUT.BY отправил в комитет официальный запрос на комментарий.
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Врач общей практики Юрий Никитич Сидоров в сентябре уволился из поликлиники. Его пациенты усомнились, что это было добровольно и собрали 385 подписей в его...
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