Белавиа сообщила о новых маршрутах

Маршруты в Казахстан, Испанию и на Кипр планирует добавить к уже существующим национальная компания «Белавиа» в 2020 году.

Об этом сообщил глава компании Анатолий Гусаров на пресс-конференции 31 октября в Минске.

Он отметил, что окончательные решения пока не приняты. В числе последних изменений Гусаров назвал подписанный меморандум с Турцией на 5 частот рейсов с каждой стороны каждую неделю и до 14 частот – в пиковые месяцы — июнь, июль, август и сентябрь.

Он добавил, что в текущем году были открыты рейсы в Таллин и Мюнхен.

По словам директора Департамента по авиации Артема Сикорского, планируется и подписание меморандума с Австрией, Францией и США.