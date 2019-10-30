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Белавиа сообщила о новых маршрутах
31.10.2019 14:28 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Маршруты в Казахстан, Испанию и на Кипр планирует добавить к уже существующим национальная компания «Белавиа» в 2020 году.
Об этом сообщил глава компании Анатолий Гусаров на пресс-конференции 31 октября в Минске.
Он отметил, что окончательные решения пока не приняты. В числе последних изменений Гусаров назвал подписанный меморандум с Турцией на 5 частот рейсов с каждой стороны каждую неделю и до 14 частот – в пиковые месяцы — июнь, июль, август и сентябрь.
Он добавил, что в текущем году были открыты рейсы в Таллин и Мюнхен.
По словам директора Департамента по авиации Артема Сикорского, планируется и подписание меморандума с Австрией, Францией и США.
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Маршруты в Казахстан, Испанию и на Кипр планирует добавить к уже существующим национальная компания «Белавиа» в 2020 году. Об этом сообщил глава компании Анатолий...
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