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Руководство объяснило, почему в Национальном аэропорту отключался свет
31.10.2019 14:25 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В сентябре в минском аэропорту
— Причиной отключения основного электроснабжения в аэропорту стало короткое замыкание на электрооборудовании закрытого распределительного устройства 10кВ подстанции ПС 110/10 кВ аэропорта из-за снижения изоляционных характеристик материалов вследствие сверхнормативного срока эксплуатации. В настоящее время поврежденное оборудование восстановлено, — сообщил на пресс-конференции в Минске заместитель гендиректора по производству Национального аэропорта «Минск» Василий Корнев.
По его словам, сейчас идет реконструкция подстанции, которая обслуживает аэропорт.
— Кроме того, аэропорт имеет резервные источники питания, которые обеспечивают работу всех навигационных систем и аэровокзального комплекса. Все они прошли дополнительные испытания под нагрузкой, которые необходимы для обеспечения работы всех систем взлета и посадки, работы аэропорта, — подчеркнул Корнеев.
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Руководство аэропорта заверяет, что проблема устранена - поврежденное оборудование восстановлено.
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