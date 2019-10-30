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Руководство объяснило, почему в Национальном аэропорту отключался свет

31.10.2019 14:25 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В сентябре в минском аэропорту дважды пропадало электричество: 13 сентября — на 45 минут, 29 сентября — на четыре часа, это вызвало перебои с вылетом и прилетом рейсов. Межведомственная комиссия изучила причины произошедшего, вывод — на подстанции, которая обслуживает аэропорт, произошло короткое замыкание, использовали оборудование, у которого закончился нормативный срок эксплуатации. Руководство аэропорта заверяет, что проблема устранена.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Причиной отключения основного электроснабжения в аэропорту стало короткое замыкание на электрооборудовании закрытого распределительного устройства 10кВ подстанции ПС 110/10 кВ аэропорта из-за снижения изоляционных характеристик материалов вследствие сверхнормативного срока эксплуатации. В настоящее время поврежденное оборудование восстановлено, — сообщил на пресс-конференции в Минске заместитель гендиректора по производству Национального аэропорта «Минск» Василий Корнев.

По его словам, сейчас идет реконструкция подстанции, которая обслуживает аэропорт.

— Кроме того, аэропорт имеет резервные источники питания, которые обеспечивают работу всех навигационных систем и аэровокзального комплекса. Все они прошли дополнительные испытания под нагрузкой, которые необходимы для обеспечения работы всех систем взлета и посадки, работы аэропорта, — подчеркнул Корнеев.

 
Теги: Минск
 
 
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Руководство аэропорта заверяет, что проблема устранена - поврежденное оборудование восстановлено.
 
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