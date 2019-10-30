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31 октября: этот день в истории

31.10.2019 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

31 октября: этот день в истории

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

РОДИЛИСЬ

1904 год — Мельниченко Андрей Николаевич, ученый-биолог, доктор биологических наук, академик ВАСХНИЛ. Научные исследования посвящены вопросам экологии полезных и вредных насекомых в системе лесозащитных насаждений; экспедиционно-стационарному изучению рас и местных популяций медоносных пчел горных районов Кавказа, Карпат, Урала; изучению генетического фонда и эколого-генетических основ селекции медоносной пчелы, взаимосвязи насекомых-опылителей, энтомофагов и цветковых растений. Умер в 1998 году.

1934 год — Кокштыс Тадеуш Антонович, актер, народный артист Беларуси (1984). В 1958 году окончил Белорусский театрально-художественный институт. С 1958 года в Национальном академическом театре им.Я.Коласа. Характерный комедийный актер. Среди ролей: Станислав Касинский («Звоны Витебска» В.Короткевича), Гастрит («Вечер» А.Дударева), Шут («Король Лир» У.Шекспира) и др. Лауреат Государственной премии Беларуси (1986).

1944 год — Рязанова Раиса Ивановна, российская актриса кино, народная артистка Российской Федерации (2005). Снималась в фильмах «Москва слезам не верит», «Инспектор ГАИ», «Дамское танго», «Убийство на Ждановской» и др. Лауреат Государственной премии СССР (1981).

ДНИ МИРОВОГО ЗНАЧЕНИЯ

Международный день экономии. Отмечается в память о первом международном специализированном конгрессе представителей сберегательных банковских институтов (27 — 31 октября 1988 года).

Международный день Черного моря. Объявлен в рамках стратегического плана действий, подписанного в 1996 году в Стамбуле представителями шести стран региона Черного моря.

Всемирный день городов. Установлен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 2013 году.

РЕЛИГИОЗНЫЕ ПРАЗДНИКИ

Православные верующие чтут память апостола и евангелиста Луки, преподобного Иосифа, игумена Волоцкого, чудотворца, мученицы Марины, преподобного Иулиана.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

День Луки. Святой апостол и евангелист Лука был врачом и живописцем. Ему также молились о добрых отношениях в семье, о совете и любви между мужем и женой, об исцелении от глазных болезней.

В этот день наблюдали за листьями: самый поздний листопад у дуба и осины. Пока лист с вишни чисто не опадет — сколько снег ни падай, все будет таять.

ИМЕНИНЫ

православные: Златы, Андрея, Иосифа, Луки, Сергея, Юлиана;

католические: Антонины, Августа, Вольфганга, Луки, Урбана.

БЕЛТА.

 
Теги: Витебск
 
 
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ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ РОДИЛИСЬ 1904 год — Мельниченко Андрей Николаевич, ученый-биолог, доктор биологических наук, академик ВАСХНИЛ. Научные исследования посвящены
 
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