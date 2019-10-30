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Россиянин пытался ввезти из Литвы в Беларусь в тайнике машины 290 килограммов гашиша
31.10.2019 14:50 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гродно завершено расследование дела о незаконном обороте наркотиков: 46-летний гражданин России пытался перевезти через границу 290 килограммов гашиша,
По данным следствия, россиянин пытался провезти через границу в тайнике, который был оборудован в его автомобиле, 290 килограммов гашиша. Мужчину задержали в пункте пропуска «Котловка». Наркотики он вез из Литвы в Россию транзитом через Беларусь. Всего пограничниками было найдено 3012 плиток гашиша.
Мужчине предъявлено обвинение в совершении незаконного с целью сбыта приобретения, хранения и перевозки наркотических средств в крупном размере, совершенные группой лиц (ч.3 ст. 328 УК), а также в незаконном перемещении через таможенную границу Евразийского экономического союза наркотических средств в крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 328−1 УК).
Сейчас мужчина находится под стражей. Уголовное дело передано для рассмотрения в суд.
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В Гродно завершено расследование дела о незаконном обороте наркотиков.
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