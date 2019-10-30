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В Минске установили ретро-автобус, который полностью забит пластиком. Узнали зачем

31.10.2019 14:50 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На тусовочной улице Октябрьской в Минске установили старый автобус, набитый пластиковыми бутылками. Узнали, зачем такой транспорт появился в городе.


Автобус с пластиковыми бутылками установили как арт-инсталляцию, чтобы показать, столько пластика выбрасывают заведения, расположенные на тусовочной улице, за одну неделю.

В салоне поместилось больше 20 тысяч бутылок — их специально для арт-объекта собирали активисты. Появилась и новая остановка — «Тупик».


— Тупик — направление, куда мы двигаемся из-за своей неосознанности и безответственного потребления одноразового пластика. Если одна минская улица за несколько дней производит целый автобус отходов пластика, то что происходит во всей столице, стране, мире? — говорит директор «Оператора вторичных материальных ресурсов» Наталья Гринцевич.

Представители от эко-френдли кафе с Октябрьской Monkey Food рассказали, что весь мусор в своих заведениях сортируют самостоятельно, а потом отдают на переработку. Но пластиковых бутылок у них в продаже мало — только с водой. В кафе на Октябрьской посетители сами убирают за собой и выбрасывают одноразовую посуду в пакет с комбинированным мусором, который потом увозят на полигон. А вот стеклянные и пластиковые бутылки гости ставят отдельно.



Экоактивисты предлагают посетителям Октябрьской сделать улицу свободной от пластика. Для этого нужно выполнять три пункта: носить с собой многоразовую кружку или бутылку, покупать напитки в стеклянной таре, сдавать использованный пластик на переработку.

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Теги: Минск
 
 
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В салоне оказалось больше 20 тысяч бутылок. Для автобуса создали специальную остановку «Тупик».
 
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