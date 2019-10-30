В Бресте матери за убийство новорожденной дочери дали 12 лет

Источник материала: Tut.by

31 октября в Бресте суд огласил приговор 29-летней гражданке Туркменистана Юлдуз Хайдаровой, которая обвиняется в убийстве дочери.



Обвиняемая Юлдуз в зале суда

Суд признал девушку виновной и назначил 12 лет лишения свободы в колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Юлдуз Хайдарова жила в многодетной семье в одной из деревень Туркменистана. Впервые в Брест она приехала в 2012 году, поступила на факультет иностранных языков Брестского госуниверситета им. Пушкина. Пять лет спустя Юлдуз окончила вуз и вернулась на родину. В Ашхабаде девушка работала гидом-переводчиком в туристической фирме. Первое время жила в съемной квартире с подругами. А затем переехала к своему молодому человеку Равшану, от которого вскоре забеременела в первый раз. Ребенок так и не родился — молодые люди решили прервать беременность, так как «думали о карьерах».

В сентябре Юлдуз узнала, что забеременела во второй раз. Об этом она сообщила Равшану. Однако молодой человек новостям не обрадовался и настаивал на аборте. В итоге пара рассталась — и в марте 2019 года Юлдуз приехала в Брест, чтобы пройти курсы делового немецкого в БрГУ.

17 марта этого года у нее родилась дочка. Ребенок был недоношенным и находился под наблюдением медиков до 10 мая. После выписки Юлдуз отвезла дочь на такси в квартиру знакомого. Хозяина в тот день дома не было — он уехал в Минск. По версии обвинения, в квартире Юлдуз взяла в руки подушку и прижала ею голову дочери к поверхности дивана, перекрыв дыхательные пути. Девочка умерла в результате механической асфиксии. Затем она завернула тело девочки в белую простыню, положила в пакет и спрятала в яме на берегу реки Мухавец.

Через некоторое время после трагедии обвиняемой стала звонить педиатр из поликлиники, чтобы договориться на осмотр младенца. Под разными предлогами девушка избегала встречи. Когда врачи поняли, что обвиняемая не хочет показывать малыша, они обратились в милицию.

Оперативники быстро нашли мать. Однако Юлдуз им не сказала, где спрятала тело дочери. Труп малышки обнаружили без ее помощи.

В суде Юлдуз сказала, что считает себя виновной в гибели дочери, но подчеркнула, что не хотела ее убивать:

— Я вместе с ней уснула (на диване. — Прим. TUT.BY). А когда проснулась, моя дочка была уже подо мной. Я почувствовала, что с левой стороны подо мной что-то лежало. Ее голова была подо мной. Проверила пульс, дыхание — ничего не слышала.

Напомним, на прошлой неделе суд в Бресте вынес приговор по делу об убийстве восьмимесячной девочки в Лунинце . 26-летнюю мать девочки и ее 48-летнего знакомого признали виновными в групповом убийстве заведомо малолетней с особой жестокостью из хулиганских побуждений. Женщине назначили 25 лет лишения свободы в колонии общего режима — это максимум для женщин в Беларуси, ее сообщнику — смертную казнь.