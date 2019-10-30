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Движение по новому мосту через Сож открыто в Гомельском районе

31.10.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Движение по новому мосту через Сож открыто в Гомельском районе

Движение по новому мосту через реку Сож — части автомагистрали М8/Е95 граница Российской Федерации (Езерище) — ВитебскГомель — граница Украины (Новая Гута) открыто сегодня в Гомельском районе, передает корреспондент БЕЛТА.

Участие в торжественной церемонии приняли премьер-министр Сергей Румас, председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей, помощник Президента — инспектор по Гомельской области Юрий Шулейко, министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко.

Обращаясь к участникам мероприятия, Сергей Румас отметил, что открытие новых объектов накануне 7 ноября стало в стране доброй традицией. Премьер-министр подчеркнул значимость открываемого сооружения как для жителей областного центра, так и для тех, кто пользуется трассой Е95. Во время возведения нового моста движение по старому было закрыто — весь поток транспорта проезжал через Гомель, чем создавал ряд дополнительных неудобств.

Длина нового моста составила 544 м. Для его сооружения потребовалось более 3 тыс. т металла. Стоимость строительства с учетом благоустройства — Br58 млн.

«Благодаря напряженному труду мостовиков и дорожников данный объект удалось построить раньше намеченного срока. Работы, в которых были задействованы 130 человек, велись в три смены, ускоренными темпами при строгом соблюдении всех технических нормативов», — сказал Сергей Румас. Он добавил, что в процессе возведения объекта использовались новейшие технологии, отечественные строительные материалы. Путепровод соответствует требованиям безопасности, специалисты уверяют: мост прослужит не менее 100 лет.

Руководитель правительства отметил, что опыт дорожных и мостовых строителей всей республики, накопленный в том числе при возведении данного объекта, будет задействован и в дальнейшем. «Развитию транспортной инфраструктуры как одной из важнейших составляющих устойчивого экономического роста главой государства уделяется самое пристальное внимание», — подчеркнул Сергей Румас. Он выразил уверенность, что многотысячному коллективу белорусских дорожников по плечу решение поставленных перед ними задач по дальнейшей реконструкции и строительству дорог и мостовых сооружений.

Геннадий Соловей подчеркнул, что новый путепровод не только свяжет Гомель с Россией и Украиной, но и будет способствовать развитию новых транспортных инфраструктурных проектов, направленных на постепенный отток автомобилей из центра города и, как следствие, на улучшение его экологии.

Как пояснил Алексей Авраменко, проектом предусмотрено и восстановление тех улиц Гомеля, по которым было организовано движение на период закрытия моста. На эти цели намерены направить Br6,5 млн. К работам планируют приступить уже в следующем году.-0-

БЕЛТА

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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Движение по новому мосту через реку Сож - части автомагистрали М8/Е95 граница Российской Федерации (Езерище) - Витебск - Гомель - граница Украины (Новая...
 
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