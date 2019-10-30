|
МАРТ устанавливает предельную торговую надбавку на гречку
31.10.2019 17:05 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTС завтрашнего дня МАРТ устанавливает предельную торговую надбавку на гречку - 25 процентов. Это средняя на сегодня величина в магазинах. Ленты новостей пестрят повышением стоимости крупы в России, сказался неурожай и на сокращении посевных площадей.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С завтрашнего дня МАРТ устанавливает предельную торговую надбавку на гречку - 25 процентов. Это средняя на сегодня величина в магазинах. Ленты новостей пестрят...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)