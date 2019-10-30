В Гродно вынесли приговор 20-летней маме за истязания собственного 2-месячного малыша

Источник материала: Tut.by

16 сентября суд Октябрьского района Гродно вынес приговор 20-летней девушке. Ее признали виновной в умышленном избиении своего маленького ребенка. Об этом случае в эфире «Радио-Минск» рассказала официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.

Во время планового осмотра в поликлинике у 2-месячного ребенка врачи заметили ограничение подвижности одной ноги, а также ссадины на теле. При обследовании выяснилось, что у малыша переломы бедра и ключицы.

Возникло подозрение, что ребенка постоянно избивают — некоторые травмы к тому моменту уже начали заживать. Когда стали задавать вопросы, 20-летняя мать делала вид, что не понимает, о чем речь.

«Причем некоторые удары, как выяснили следователи, она наносила в ванне, и ребенок при этом бился головой о стену. Совместно проживающие люди рассказали, что женщина часто бросала малыша на пол, мебель. И слышали, как она нецензурно кричит на него», — рассказала Юлия Гончарова.

Фигурантка уверяла, что просто «сдали нервы». Поначалу она вместе с сожителем посещала ребенка в больнице, но последние две недели пребывания — уже нет.

В рамках социального расследования органы опеки признали ребенка находящимся в опасном положении и нуждающимся в государственной защите. Малыш получил статус ребенка без попечения родителей, теперь он в специализированном учреждении — доме ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики.

Действия женщины были квалифицированы следствием по п. 1,3 ч.2. ст. 147 Уголовного кодекса — как умышленное причинение тяжких телесных повреждений малолетнему ребенку, носящее характер истязаний.

Приговор суда: 7 лет лишения свободы, но на основании закона об амнистии срок был сокращен на год.