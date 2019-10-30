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В Могилеве пройдет бесплатная конференция про IT-профессии для школьников, студентов и их родителей

31.10.2019 17:16 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Могилеве 2 ноября пройдет конференция об IT-профессиях. Для школьников, студентов и их родителей она будет бесплатной. И стоит поспешить — сегодня, 31 октября, последний день регистрации на ProIT.


Фото: pixabay.com

На конференции ProIT представители IT-сферы расскажут о своих профессиях — тестировщика, веб-дизайнера и др. Объяснят, как пройти путь от «джуниора» до «сеньора» и чему учиться сейчас, чтобы быть востребованным программистом через несколько лет.

А еще расскажут, какие языки программирования сейчас актуальны, какие книги и сайты читать и все-все о профессии изнутри. Участники конференции «примерят» профессии на мастер-классах. Разработчики, тестировщики, бизнес-аналитики, специалисты по Net, QA, C, фронтенду принесут простые примеры задач, над которыми они работают каждый день.

Организаторы — а это ассоциация «Образование для будущего», EPAM Systems, Могилевское IT-сообщество ComMIT — отмечают, что эта конференция прежде всего для тех, кому нужно определиться с будущей профессией и вузом. А именно, для школьников, студентов и их родителей. И для них всех участие будет бесплатным.

Для участия нужно обязательно заполнить анкету — тут.

Начало конференции — 2 ноября в 10.00. Место — гимназия № 3 на улице Ленинской, 41. Все подробности тут.

 
Теги: Могилев
 
 
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Все, кому нужно выбирать профессию и вуз в IT-сфере, могут прийти за советами на конференцию.
 
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