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В одной из деревень Витебского района возле магазина убили человека
31.10.2019 17:35 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Утром 29 октября жительница деревни Сосновка (Витебский район) сообщила в милицию, что на улице нашли тело односельчанина. Подробности
Выяснилось, что 56-летний мужчина был убит. По версии следствия, вечером 28 октября он пошел в магазин за покупками, а возле здания встретил 32-летнего жителя района, который во время ссоры и напал на него.
«Мужчина попытался уйти от нападавшего, однако последний его догнал и продолжил избивать», — рассказала официальный представитель УСК Оксана Лазько.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 139 Уголовного кодекса, задержан подозреваемый. Сейчас выясняют мотивы преступления.
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