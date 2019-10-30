В одной из деревень Витебского района возле магазина убили человека

Источник материала: Tut.by

Утром 29 октября жительница деревни Сосновка (Витебский район) сообщила в милицию, что на улице нашли тело односельчанина. Подробности сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Выяснилось, что 56-летний мужчина был убит. По версии следствия, вечером 28 октября он пошел в магазин за покупками, а возле здания встретил 32-летнего жителя района, который во время ссоры и напал на него.

«Мужчина попытался уйти от нападавшего, однако последний его догнал и продолжил избивать», — рассказала официальный представитель УСК Оксана Лазько.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 139 Уголовного кодекса, задержан подозреваемый. Сейчас выясняют мотивы преступления.