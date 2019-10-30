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В Дзержинском районе на зерносушилке мужчине оторвало руку. Семья: «Хотим, чтобы это расследовали»

31.10.2019 17:48 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

24 октября в агрогородке Заболотье (Дзержинский район) мужчина получил тяжелейшие травмы на зерносушилке. Об инциденте TUT.BY рассказал сын пострадавшего — семья надеется на объективное расследование.


Все произошло 24 октября примерно в час дня на зерносушилке «Пятигорье» — филиала ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский».

53-летний Владимир Кривонос обрабатывал кукурузу. Почему-то работал один, говорит его сын Дмитрий: «Не знаю, правильно это или нет». Как раз когда на комплекс привезли обеды, люди увидели бегущего к ним мужчину — он был без руки и вскоре потерял сознание.


«Отец до сих пор в реанимации Дзержинской районной больницы. Без сознания. Операция длилась четыре часа. Полностью ампутирована рука, перелом восьми ребер и ключицы, раны на лице, травма легкого, черепно-мозговая травма», — перечисляет Дмитрий.

Из руководства фирмы, утверждает Дмитрий, позвонили спустя пару дней. C просьбой: приехать и забрать руку отца.

«Я не понял. Оказалось, на место выезжала группа дознания и решила: она не нужна, никаких экспертиз делать не будут. И директору совхоза сказали: вот, делайте, что хотите. Может, и правильно сделал, что не закопал где-то под забором… Мы хотели ее передать в морг, но сначала не принимали — согласились, только когда мать не выдержала и расплакалась. Еще будут уточнять, что дальше делать… Следователи или милиционеры с нами не связывались, я сам к ним приезжал. Найденные на месте происшествия очки отца не изымали. Такое ощущение, что ситуацию хотят замолчать».

Насколько известно сыну, следователи пока проводят проверку. Еще одну, собственную, ведет Столбцовская межрайонная инспекция труда.

«Мне нужно думать о том, чтобы отец быстрее выздоравливал. А вместо этого приходится заниматься такими поездками», — говорит Дмитрий.

Мужчина был неприятно ошарашен и тем, что после случившегося в разговоре с ним вместо сочувствия начались намеки, мол, отец устроился на работу по знакомству.

«Отец официально трудоустроен по контракту с июля, есть трудовая. Надо сказать, что по документам — животноводом. Но он говорил: в августе его на несколько разных работ ставили. Ему это надоело, он пошел к руководству, в итоге поставили на зерносушилку. Там и работал больше месяца. Мы хотим, чтобы этот случай не оставили без внимания и расследовали».

В пресс-службе Управления Следственного комитета по Минской области не смогли оперативно прокомментировать информацию.

В инспекции труда журналистам TUT.BY подтвердили: их сотрудники действительно проводят специальное расследование по факту травмирования рабочего в Дзержинском районе — ампутации руки и других травм.

 
 
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