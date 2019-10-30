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В ходе предвыборной агитации на Минщине нарушений не выявлено

31.10.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Период агитации, которая стартовала 18 октября, продлится до 16 ноября. В центральном регионе кампания проходит в плановом режиме, каких-либо нарушений законодательства не выявлено. Об этом рассказала секретарь Минской областной избирательной комиссии Ольга Топдемир.

Напомним, что в борьбе за 17 депутатских кресел в Палате представителей в Минской области принимают участие 73 зарегистрированных кандидата.

— Претенденты на места в парламенте очень активно проводят свою предвыборную агитацию, используя различные традиционные формы, — организуют пикеты и встречи с избирателями, раздают листовки, выступают в теле- и радиоэфире. В целом кампания проходит спокойно — в рамках действующего законодательства. Нарушений не выявлено и предупреждения кандидатам в депутаты не выносились, — отметила секретарь избиркома.

Как же участники предвыборной гонки привлекают электорат на пикеты? По словам Ольги Топдемир, «все индивидуально»:

— Например, один из наших кандидатов включает музыку, чтобы создать праздничную атмосферу. Люди подходят к пикету, интересуются. Кто-то просто стоит со своими доверенными лицами и рассказывает прохожим о себе, отвечает на их вопросы.

Во время агитации кандидатам и членам их инициативных групп запрещается раздавать избирателям различные материальные ценности, подарки с целью привлечь к себе внимание. Кандидаты вправе распространять агитационные материалы со своими биографическими данными и портретами.

— Это могут быть, например, календарики или буклеты с фотографией соискателя. Но есть условие: печатная продукция должна быть изготовлена только за средства личного финансового фонда претендента на депутатское кресло, — подчеркнула Ольга Топдемир.

В Минской области большой популярностью пользуются встречи с избирателями в закрытых помещениях. Кандидаты подали 144 заявки на предоставление таких аудиторий — в них указано более 1 200 мероприятий в данном формате. Центральный регион лидирует по количеству подобных обращений. Наименее всего такая форма агитации востребована в Могилевской области — там насчитывается только 15 аналогичных заявлений, в которых значится лишь 117 мероприятий. А в Минске, например, в 40 заявках их указано 169.

— Райисполкомами определен широкий перечень мест для проведения встреч. Каждый сельсовет выделял как минимум по два помещения. Это актовые залы различных организаций, которые находятся в свободном доступе, а также дома культуры, школы и другие учреждения, — пояснила секретарь Минской областной избирательной комиссии.

Наталья Ильичева

Фото: Павел Орловский

https://www.mlyn.by

 
Теги: Минск
 
 
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Активная фаза парламентской избирательной гонки в Беларуси продолжается.
 
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