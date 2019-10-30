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Мужчина в Минске истязал сына и угрожал убить. Его наказали 3 годами ограничения свободы

31.10.2019 18:18 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Минчанин истязал сына после ссоры с женой и даже угрожал убийством. 11-летний мальчик получил тяжелую психологическую травму. Об этом в эфире «Радио-Минск» рассказала официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.

24 мая в Минске в одном из домов по улице Заславской муж с женой поссорились на почве ревности.

«В итоге женщина решила уйти, а сын остался дома с отцом. Агрессия мужчины не утихала, и он решил — раз она ушла, а спорить не с кем — пойти к сыну. Он начал задавать нелепые вопросы ребенку, тот молчал. Тогда отец высказал угрозу убийством и причинил травмы», — рассказала Гончарова.

Как потом выяснили следователи, мальчик получил не менее 15 ударов по голове и телу. Отец бил его ногами и руками, повторяя «убью, убью». Грозил ножом и продолжал избиение.

«Мальчику, к счастью, удалось убежать из квартиры, и он спрятался у соседей. Мать, узнав о случившемся, сообщила в милицию», — добавила представитель СК.

Мужчине предъявили обвинение по статьям об истязании и угрозе убийством. До суда он находился под подпиской о невыезде.

В августе суд вынес решение: 3 года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.

Напомним, согласно статье 186 Уголовного кодекса за угрозу убийством предусмотрено наказание от общественных работ и до 2 лет лишения свободы. А за истязание ребенка, согласно статье 154 УК, грозит от одного года ограничения до 5 лет лишения свободы.

 
Теги: Минск
 
 
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Мальчик получил не менее 15 ударов по голове и телу. Отец бил его ногами и руками, повторяя «убью, убью»
 
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