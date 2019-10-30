«Будем лечить, отогревать, кормить и поить». Итоги операции по спасению застрявших на границе тигров

Источник материала: Tut.by

TUT.BY продолжает следить за судьбой тигров, которые почти неделю находились на польско-белорусской границе. Рано утром в четверг, 31 октября, животных доставили в Познаньский зоопарк, где весь день специалисты пытались достать из клеток обессиленных хищников. К спасательной операции подключилась полиция и антитеррористический отдел. Вот что известно на данный момент.



Фото: Piotr Skornicki/Agencja Gazeta

Полицию и антитеррористический отдел подключили из-за того, что один из тигров (а вернее — тигрица) вел себя очень агрессивно и его напора могла не выдержать хлипкая клетка, которая к тому же преграждала путь к остальным хищникам, находившимся в фургоне.

— Утром мне пообещали, что в качестве меры безопасности к нам прибудут полицейские с оружием. Существует опасность, что агрессивный тигр вырвется из клетки, — рассказывала утром в четверг директор Познаньского зоопарка Ева Зграбчынска. — Мы ставим под угрозу нашу жизнь и здоровье. У нас нет времени ждать.



Фото: Piotr Skornicki/Agencja Gazeta

Реакция полиции была быстрой — антитеррористическое подразделение направили в зоопарк. В 10 утра агрессивной тигрице сделали специальный успокаивающий укол, сообщает Gazeta Wyborcza. Помощь правоохранителей не понадобилась.

В обед зоопарк сообщил, что плохие прогнозы не подтвердились — все тигры живы.

Напомним, что в Познань привезли 7 животных, еще двоих отправили на побывку в польский город Члухов. Кстати, там готовы забрать к себе еще двух животных.



Фото: Piotr Skornicki/Agencja Gazeta

На данный момент спасательная операция продолжается. Все клетки достали из тесного фургона, уже трех животных выпустили на волю.

— У нас мальчик в очень плохом состоянии, с атрофией мышц, кашлем, грязный и худой. Он ужасно страдал. Он был в такой маленькой клетке, что мы его не могли оттуда вытащить. Не пил и не ел много дней. Будем сейчас животное лечить, отогревать, кормить и поить. В его глазах — только темнота, — написано на страничке в Facebook Познанского зоопарка.

Что касается водителя грузовика, то россиянин задержан. Сейчас он находится в статусе подозреваемого: окружная прокуратура Люблина ходатайствует о начале процесса по делу об издевательстве над животными.

По данным следователей, водитель организовал транспорт, который не подходил для перевозки животных, клетки ограничивали свободу хищников, не обеспечил необходимый объем корма и воды, из-за чего один тигр умер. Следствие по данному делу ведет районная прокуратура в Бялой Подляске, сообщает польское информационное агентство PAP.

Также главный ветеринарный инспектор рассказал агентству, что о факте перевозки животных без соответствующих ветеринарных документов проинформированы итальянская ветеринарная служба и Посольство Италии в Варшаве.