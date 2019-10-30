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В Солигорске наградили победителей конкурса профессионального мастерства

31.10.2019 18:05 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сегодня в Солигорске наградили победителей конкурса профессионального мастерства. На сцену Дворца культуры поднимались лучшие медики, учителя, шахтеры - представители самых популярных профессий. Высоким званием - мастер Минской области - в этом году отмечены 27 человек. Причем среди опытных специалистов есть и молодежь.
 
 
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Сегодня в Солигорске наградили победителей конкурса профессионального мастерства. На сцену Дворца культуры поднимались лучшие медики, учителя, шахтеры -...
 
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