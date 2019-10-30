Тыквенная фея. Тамара за сезон собрала полторы тонны тыквы и заменила ей даже картошку

Источник материала: Tut.by

Тамара Щербо в этом году вырастила полторы тонны тыквы. Больших денег увлечение не приносит, признается хозяйка. Но каждый месяц Тамара ездит на выставку по продаже экопродуктов, говорит, что цукаты и чипсы из тыквы раскупают «на ура». В семье женщины тыква теперь и на первое — суп, и на второе — рагу, и на третье — десерт. «Да из тыквы можно даже настойку или самогонку делать, — смеется Тамара. — Главное — поменять мнение. Раньше все смеялись, что я буду делать с этой тыквой, а сейчас все знакомые тоже переходят на тыкву. Это универсальный овощ!»





Тамара живет в деревне Андреевщина, до Орши — рукой подать. По белорусским меркам, деревня большая — здесь и магазины, и кафе, и даже гостиница. Дом нашей героини — на улице Садовой. Знакомые в шутку называют Тамару тыквенной феей, ведь она не только сама выращивает тонны тыквы и кабачков, но и «подсадила» на это других женщин в Оршанском районе.

— Тыкву у нас выращивали всегда, подсаживали возле картошку, — говорит Тамара. — Но часто она просто гнила или шла на корм скотине. Пару лет назад сестра принесла мне сушилку, я подумала, что можно из тыквы сделать чипсы. Мне понравилось, и я решила дать тыкве второй шанс. Правда, теперь, у меня тыква не только на десерт, а вообще, заменила мне и морковь, и даже картошку!

«Разложили мои тыковки по комнатам»





В доме женщины тыква, кажется, в каждом углу. В этом году — рекордный для нее урожай — полторы тонны — и это всего на нескольких сотках. Тамара воспитывает приемную дочь, работает библиотекарем в местном детском доме, так что фермерство пока только хобби. Говорит, что параллельно учит итальянский язык: надела наушники — и паралелльно занимается своей тыквой.

— Тыква очень хорошо растет на белорусской земле. В уходе она очень простая: посадил, прополол, собрал. Ту же картошку нужно подкапывать, подкармливать, тыква в этом плане проще. Раз пять за сезон я полола, простой тяпкой, никаких проблем.

В Оршанском районе первые морозы ударили еще в сентябре. Пришлось экстренно убирать тыкву.

— Ко мне зять приехал, и мы с ним за вечер эти полторы тонны перетягали. Думала, ляжем на месте, но ничего, справились. Тыква любит комнатную температуру, в погребе ее не будешь хранить. Поэтому разложили мои тыковки по комнатам, часть спрятали в гараже, потихоньку оттуда забираем теперь.

«Хэллоуин нам не поможет. Нам нужно менять отношение людей к тыкве»





«Тыковки» Тамары завешивают на 20−30 кг каждая. Хозяйка говорит, что за большие сорта старается не браться — невыгодно. Это на Западе в канун Хэллоуина начинается тыквенная лихорадка, в Беларуси даже в канун праздника отношение к овощу пока прохладное.

— У нас здесь все люди православые, — объясняет Тамара. — Ну, дети могут побаловаться, но это все несерьезно. Хэллоуин нам не поможет. Нам нужно менять отношение людей к тыкве, ведь это очень полезный продукт — и детям, и тем, кто следит за фигурой. Когда я только начинала заниматься тыквой, вокруг все смеялись, мол, что ты с ней будешь делать. А я сегодня из тыквы делаю все: и супы, и гарниры, и сладости, и сок. Только кожура не идет на стол. Я вам скажу: даже настойку и самогонку можно сделать из тыквы!





Секрет, по словам нашей героини, в приготовлении. Тамара ставит на стол тарелки с супом. Из тыквы она делает не только суп-пюре, но и вообще все супы, заменяя картошку кабачком, а тыквой — морковку. На второе — ароматное рагу. Запиваем тыквенным соком с ароматом облепихи. Заканчиваем обед медовыми тыквенными цукатами. Удивительно, но у каждого блюда свой аромат, и нет ощущения, что ешь одну тыкву.

— Тыква — это овощ номер один. Но нужно уметь его приговорить. Да, тыква — это не фаст-фуд, с ней надо заморочиться. Но сколько пользы! Я сестру свою учила, хотя она у меня сумасшедший повар, каждый овощ нужно добавлять и две-три минуты протушивать, чтобы он добавлял свои компоненты в тыкву. Если это первое и второе блюдо — в конце добавляю много чеснока. А сладкие блюда любят лимон и апельсин, можно сок облепихи добавлять.

«Нужен предприниматель, который возьмет на переработку нашу тыкву»



Цукаты из тыквы

В этом году Тамара стала участницей глобального проекта Coca-Cola по поддержке инициативных женщин во всем мире. Участие принимало 600 женщин из Оршанского района, задача — поддержать тех, кто занимается экологически чистой продукцией, чтобы это было не только хобби, но приносило доход, ведь заработки в деревнях ниже, чем в городе.

— Когда президент приехал в Оршу, тут все зашевелилось, — вспоминает Тамара. — Начали звонить приемным и многодетным мамам, инициативным пенсионеркам, — в общем толковым хозяйкам, про таких в деревне все знают. И предложили поддержать нас. Из 600 человек отбор прошли 60 женщин. Нам помогли с консультациями, семенами, теплицами, и даже юрист консультировал нас, как правильно продавать свою продукцию. Я продвигала идею, что нужно заниматься тыквой — ведь она у нас так прекрасно растет. И многие поддержали. Но пока не решена серьезная проблема: сбыт. Мы можем вырастить хороший и качественный продукт. Но нам нужен предприниматель, который возьмет на переработку нашу тыкву. Нужны промышленные сушилки. Пока мы можем продавать продукцию только на небольших экорынках.





Два раза в месяц Тамара, как и другие участницы, ездит в Минск. Говорит, лучше всего идут чипсы и цукаты из тыквы, упаковка из 100 гр стоит 2 рубля.

— Наш продукт готовы покупать люди, для которых важно качество, важно, что в нашем продукте нет ни грамма химии. Но Минск слишком далеко. Были разговоры, что в Оршанском районе вдоль трассы М1 появятся небольшие производства, где будут перарабабывать экологическую продукцию и потом продавать ее. Вот это бы сильно нам помогло. Потому что мы пытались продавать овощным фермам тыкву, в магазины пробовали заходить, но даже по 7−9 копеек за кг не хотят брать.





Свою тыкву Тамара привозила даже на международную выставку в Москве — угощала участников из Израиля, Индии и других стран. Говорит, какие только версии не были, что это — от яблока до манго, никто не мог поверить, что такой вкусной может быть простая тыква.

— Даже дети мои сначала настороженно восприняли мой тыквенный энтузиазм, у меня ведь теперь картошки всего три мешка, остальное — тыковки. А теперь дочки смеются: «Мама, приедем к тебе на выходные, оторвемся на твоей тыкве». Семья у меня большая — и детям тыкву даю, и сестрам, и когда в гости иду, никогда сладости не покупаю: полкило цукатов взяла — вот и десерт. Пока не получается много зарабатывать на тыкве, это сейчас больше мое увлечение. Но я ведь вижу, как люди все больше ценят натуральное, свое, просто нужно дать тыкве шанс.