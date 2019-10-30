ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Тыквенная фея. Тамара за сезон собрала полторы тонны тыквы и заменила ей даже картошку

31.10.2019 18:53 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Тамара Щербо в этом году вырастила полторы тонны тыквы. Больших денег увлечение не приносит, признается хозяйка. Но каждый месяц Тамара ездит на выставку по продаже экопродуктов, говорит, что цукаты и чипсы из тыквы раскупают «на ура». В семье женщины тыква теперь и на первое — суп, и на второе — рагу, и на третье — десерт. «Да из тыквы можно даже настойку или самогонку делать, — смеется Тамара. — Главное — поменять мнение. Раньше все смеялись, что я буду делать с этой тыквой, а сейчас все знакомые тоже переходят на тыкву. Это универсальный овощ!»


Тамара живет в деревне Андреевщина, до Орши — рукой подать. По белорусским меркам, деревня большая — здесь и магазины, и кафе, и даже гостиница. Дом нашей героини — на улице Садовой. Знакомые в шутку называют Тамару тыквенной феей, ведь она не только сама выращивает тонны тыквы и кабачков, но и «подсадила» на это других женщин в Оршанском районе.

— Тыкву у нас выращивали всегда, подсаживали возле картошку, — говорит Тамара. — Но часто она просто гнила или шла на корм скотине. Пару лет назад сестра принесла мне сушилку, я подумала, что можно из тыквы сделать чипсы. Мне понравилось, и я решила дать тыкве второй шанс. Правда, теперь, у меня тыква не только на десерт, а вообще, заменила мне и морковь, и даже картошку!

«Разложили мои тыковки по комнатам»


В доме женщины тыква, кажется, в каждом углу. В этом году — рекордный для нее урожай — полторы тонны — и это всего на нескольких сотках. Тамара воспитывает приемную дочь, работает библиотекарем в местном детском доме, так что фермерство пока только хобби. Говорит, что параллельно учит итальянский язык: надела наушники — и паралелльно занимается своей тыквой.

— Тыква очень хорошо растет на белорусской земле. В уходе она очень простая: посадил, прополол, собрал. Ту же картошку нужно подкапывать, подкармливать, тыква в этом плане проще. Раз пять за сезон я полола, простой тяпкой, никаких проблем.

В Оршанском районе первые морозы ударили еще в сентябре. Пришлось экстренно убирать тыкву.

— Ко мне зять приехал, и мы с ним за вечер эти полторы тонны перетягали. Думала, ляжем на месте, но ничего, справились. Тыква любит комнатную температуру, в погребе ее не будешь хранить. Поэтому разложили мои тыковки по комнатам, часть спрятали в гараже, потихоньку оттуда забираем теперь.

«Хэллоуин нам не поможет. Нам нужно менять отношение людей к тыкве»


«Тыковки» Тамары завешивают на 20−30 кг каждая. Хозяйка говорит, что за большие сорта старается не браться — невыгодно. Это на Западе в канун Хэллоуина начинается тыквенная лихорадка, в Беларуси даже в канун праздника отношение к овощу пока прохладное.

— У нас здесь все люди православые, — объясняет Тамара. — Ну, дети могут побаловаться, но это все несерьезно. Хэллоуин нам не поможет. Нам нужно менять отношение людей к тыкве, ведь это очень полезный продукт — и детям, и тем, кто следит за фигурой. Когда я только начинала заниматься тыквой, вокруг все смеялись, мол, что ты с ней будешь делать. А я сегодня из тыквы делаю все: и супы, и гарниры, и сладости, и сок. Только кожура не идет на стол. Я вам скажу: даже настойку и самогонку можно сделать из тыквы!


Секрет, по словам нашей героини, в приготовлении. Тамара ставит на стол тарелки с супом. Из тыквы она делает не только суп-пюре, но и вообще все супы, заменяя картошку кабачком, а тыквой — морковку. На второе — ароматное рагу. Запиваем тыквенным соком с ароматом облепихи. Заканчиваем обед медовыми тыквенными цукатами. Удивительно, но у каждого блюда свой аромат, и нет ощущения, что ешь одну тыкву.

— Тыква — это овощ номер один. Но нужно уметь его приговорить. Да, тыква — это не фаст-фуд, с ней надо заморочиться. Но сколько пользы! Я сестру свою учила, хотя она у меня сумасшедший повар, каждый овощ нужно добавлять и две-три минуты протушивать, чтобы он добавлял свои компоненты в тыкву. Если это первое и второе блюдо — в конце добавляю много чеснока. А сладкие блюда любят лимон и апельсин, можно сок облепихи добавлять.

«Нужен предприниматель, который возьмет на переработку нашу тыкву»


Цукаты из тыквы

В этом году Тамара стала участницей глобального проекта Coca-Cola по поддержке инициативных женщин во всем мире. Участие принимало 600 женщин из Оршанского района, задача — поддержать тех, кто занимается экологически чистой продукцией, чтобы это было не только хобби, но приносило доход, ведь заработки в деревнях ниже, чем в городе.

— Когда президент приехал в Оршу, тут все зашевелилось, — вспоминает Тамара. — Начали звонить приемным и многодетным мамам, инициативным пенсионеркам, — в общем толковым хозяйкам, про таких в деревне все знают. И предложили поддержать нас. Из 600 человек отбор прошли 60 женщин. Нам помогли с консультациями, семенами, теплицами, и даже юрист консультировал нас, как правильно продавать свою продукцию. Я продвигала идею, что нужно заниматься тыквой — ведь она у нас так прекрасно растет. И многие поддержали. Но пока не решена серьезная проблема: сбыт. Мы можем вырастить хороший и качественный продукт. Но нам нужен предприниматель, который возьмет на переработку нашу тыкву. Нужны промышленные сушилки. Пока мы можем продавать продукцию только на небольших экорынках.


Два раза в месяц Тамара, как и другие участницы, ездит в Минск. Говорит, лучше всего идут чипсы и цукаты из тыквы, упаковка из 100 гр стоит 2 рубля.

— Наш продукт готовы покупать люди, для которых важно качество, важно, что в нашем продукте нет ни грамма химии. Но Минск слишком далеко. Были разговоры, что в Оршанском районе вдоль трассы М1 появятся небольшие производства, где будут перарабабывать экологическую продукцию и потом продавать ее. Вот это бы сильно нам помогло. Потому что мы пытались продавать овощным фермам тыкву, в магазины пробовали заходить, но даже по 7−9 копеек за кг не хотят брать.


Свою тыкву Тамара привозила даже на международную выставку в Москве — угощала участников из Израиля, Индии и других стран. Говорит, какие только версии не были, что это — от яблока до манго, никто не мог поверить, что такой вкусной может быть простая тыква.

— Даже дети мои сначала настороженно восприняли мой тыквенный энтузиазм, у меня ведь теперь картошки всего три мешка, остальное — тыковки. А теперь дочки смеются: «Мама, приедем к тебе на выходные, оторвемся на твоей тыкве». Семья у меня большая — и детям тыкву даю, и сестрам, и когда в гости иду, никогда сладости не покупаю: полкило цукатов взяла — вот и десерт. Пока не получается много зарабатывать на тыкве, это сейчас больше мое увлечение. Но я ведь вижу, как люди все больше ценят натуральное, свое, просто нужно дать тыкве шанс.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Два раза в месяц Тамара привозит сладости из тыквы на экорынок в Минск. Говорит, лучше всего идут цукаты и чипсы.
 
Новости дня
Новости общества
 
«Будем лечить, отогревать, кормить и поить». Итоги операции по спасению застрявших на границе тигров
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
31.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика