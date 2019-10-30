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МАРТ устанавливает предельную торговую надбавку на гречку
31.10.2019 19:25 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTС завтрашнего дня МАРТ устанавливает предельную торговую надбавку на гречку - 25 %. Это средняя на сегодня величина в магазинах. Такая мера позволит избежать необоснованного роста цен и не допустить дефицита крупы на внутреннем рынке. В последнее время ленты новостей пестрят повышением стоимости ее в России, сказался неурожай и сокращение посевных площадей. Регулятор заверяет, ажиотажного спроса у нас на эту крупу нет. Также Министерством подготовлен и направлен на согласования проект постановления о запрете реализации на экспорт отечественной гречихи и гречневой крупы сроком на полгода.
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С завтрашнего дня МАРТ устанавливает предельную торговую надбавку на гречку - 25 %. Это средняя на сегодня величина в магазинах. Такая мера позволит избежать...
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