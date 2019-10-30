Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В БГУ будет создан спецкурс по дрон-журналистике Беспилотники врываются в образование. Уже в следующем году в БГУ будет создан спецкурс по дрон-журналистике. Об этом во время пресс-конференции в преддверии юбилея...

Беспилотники врываются в образование. Уже в следующем году в БГУ будет создан спецкурс по дрон-журналистике. Об этом во время пресс-конференции в преддверии юбилея факультета журналистики заявила декан Ольга Самусевич. Популярность профессии не снижается. Сегодня на журфаке обучается более 800 студентов и около 30 % из них иностранцы.