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В БГУ будет создан спецкурс по дрон-журналистике
31.10.2019 19:23 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTБеспилотники врываются в образование. Уже в следующем году в БГУ будет создан спецкурс по дрон-журналистике. Об этом во время пресс-конференции в преддверии юбилея факультета журналистики заявила декан Ольга Самусевич. Популярность профессии не снижается. Сегодня на журфаке обучается более 800 студентов и около 30 % из них иностранцы.
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Беспилотники врываются в образование. Уже в следующем году в БГУ будет создан спецкурс по дрон-журналистике. Об этом во время пресс-конференции в преддверии юбилея...
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