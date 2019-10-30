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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Истощенных тигров доставили в польские зоопарки Семь тигров, остановленных на польско-белорусской границе, доставили в зоопарк Познани. Еще двух приютили в городе Члухув. По словам специалистов, животные...

Семь тигров, остановленных на польско-белорусской границе, доставили в зоопарк Познани. Еще двух приютили в городе Члухув. По словам специалистов, животные обезвожены, истощены и находятся в стрессе. Измученные тигры ведут себя агрессивно, не подпуская сотрудников зоопарка. Впереди у животных длительный курс реабилитации. Напомним, грузовик с десятью тиграми в клетках направлялся из Италии в Россию.