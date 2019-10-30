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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Природный газ пришел в агрогородок Горы Подарок к празднику 7 ноября сегодня вручен и жителям агрогородка Горы Краснопольского района. Это природный газ, на строительство сети протяженностью почти 14 км...

Подарок к празднику 7 ноября сегодня вручен и жителям агрогородка Горы Краснопольского района. Это природный газ, на строительство сети протяженностью почти 14 км ушло чуть более 2 месяцев. Горы стали 139-ым по счету населенным пунктом Могилевской области, подключенным к природному газу. В следующем году в планах подключение к природному газу и агрогородка Холмы Краснопольского района.