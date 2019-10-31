Школяр за рулем, найденный кошелек и горе-родители. Как работает комиссия по делам несовершеннолетних Кореличского райисполкома

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Подросток взял без спроса ключи от автомобиля и сел за руль… Вчера еще примерный сын замечен на улице подшофе… Многодетная мать увлеклась алкоголем… Комиссия по делам несовершеннолетних рассматривает десятки подобных историй. Присутствие на таких заседаниях убеждает, что проблемы бывают не только в неблагополучных семьях.



