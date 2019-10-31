Подросток взял без спроса ключи от автомобиля и сел за руль… Вчера еще примерный сын замечен на улице подшофе… Многодетная мать увлеклась алкоголем… Комиссия по делам несовершеннолетних рассматривает десятки подобных историй. Присутствие на таких заседаниях убеждает, что проблемы бывают не только в неблагополучных семьях.
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Школяр за рулем, найденный кошелек и горе-родители. Как работает комиссия по делам несовершеннолетних Кореличского райисполкомаПодросток взял без спроса ключи от автомобиля и сел за руль… Вчера еще примерный сын замечен на улице подшофе… Многодетная
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На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Школяр за рулем, найденный кошелек и горе-родители. Как работает комиссия по делам несовершеннолетних Кореличского райисполкома
Подросток взял без спроса ключи от автомобиля и сел за руль… Вчера еще примерный сын замечен на улице подшофе… Многодетная