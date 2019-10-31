30-летнему Александру Казаченко нужны средства на лечение и реабилитацию

Источник материала: Прыпяцкая прауда (Наровля)

Более девяти лет назад травма шейного отдела позвоночника приковала калинковичанина к инвалидной коляске. 6 августа 2010 года бригада нейрохирургов РНПЦ травматологии и ортопедии в Минске провела экстренную операцию, в результате которой парня парализовало. Был поставлен диагноз “Травматическая болезнь спинного мозга, глубокий верхний парапарез, нижняя параплегия”. Несмотря на длительные попытки Александра и усилия врачей, он не смог подняться на ноги. Перелом шейных позвонков спровоцировал нарушение обмена веществ: началось усиленное выделение белка и выброс его в коленные суставы. Процесс привел к разрушению правого коленного сустава, началось нагноение. Несмотря на неоднократные операции и попытки спасти ногу, 15 сентября 2015-го ее ампутировали. Новая беда не заставила себя долго ждать: пошли операции на кишечнике, последняя из которых была проведена летом 2018 года. Парня едва спасли — из-за разрыва прямой кишки случился перитонит. — Я обращаюсь ко всем и верю, что найдутся добрые люди, которые отзовутся на мою боль и помогут собрать средства на дальнейшее лечение и реабилитацию. Любая ваша помощь будет существенной и бесценной, — отметил Александр Казаченко.

Как помочь калинковичанину? Благотворительный счет в белорусских рублях ВУ24АКВВ31340000101093320313 Расчетный счет банка ВУ67АКВВ38193821070653300000. Код банка АКВВВУ21317. ЦБУ № 313 филиал 317. Назначение платежа: для зачисления на благотворительный счет на имя Казаченко Тамары Васильевны на лечение сына Казаченко Александра Владимировича. Карта “Беларусбанка” 6711 7600 1112 8945, срок действия до 05/20. Дополнительная информация по телефонам: 8 (044) 574-58-41, 8 (029) 831-79-75.

Фото из архива Александра Казаченко

Источник: http://gp.by

© Правда Гомель