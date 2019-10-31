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30-летнему Александру Казаченко нужны средства на лечение и реабилитацию

01.11.2019 — Новости Общества | Прыпяцкая прауда (Наровля)  
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Источник материала: Прыпяцкая прауда (Наровля)

30-летнему Александру Казаченко нужны средства на лечение и реабилитацию

Более девяти лет назад травма шейного отдела позвоночника приковала калинковичанина к инвалидной коляске. 6 августа 2010 года бригада нейрохирургов РНПЦ травматологии и ортопедии в Минске провела экстренную операцию, в результате которой парня парализовало. Был поставлен диагноз “Травматическая болезнь спинного мозга, глубокий верхний парапарез, нижняя параплегия”. Несмотря на длительные попытки Александра и усилия врачей, он не смог подняться на ноги.  Перелом шейных позвонков спровоцировал нарушение обмена веществ: началось усиленное выделение белка и выброс его в коленные суставы. Процесс привел к разрушению правого коленного сустава, началось нагноение. Несмотря на неоднократные операции и попытки спасти ногу, 15 сентября 2015-го ее ампутировали. Новая беда не заставила себя долго ждать: пошли операции на кишечнике, последняя из которых была проведена летом 2018 года. Парня едва спасли — из-за разрыва прямой кишки случился перитонит.  — Я обращаюсь ко всем и верю, что найдутся добрые люди, которые отзовутся на мою боль и помогут собрать средства на дальнейшее лечение и реабилитацию. Любая ваша помощь будет существенной и бесценной, — отметил Александр Казаченко. 

Как помочь калинковичанину? Благотворительный счет в белорусских рублях ВУ24АКВВ31340000101093320313 Расчетный счет банка ВУ67АКВВ38193821070653300000.  Код банка АКВВВУ21317. ЦБУ № 313 филиал 317.  Назначение платежа: для зачисления на благотворительный счет на имя Казаченко Тамары Васильевны на лечение сына Казаченко Александра Владимировича. Карта “Беларусбанка” 6711 7600 1112 8945, срок действия до 05/20. Дополнительная информация по телефонам: 8 (044) 574-58-41, 8 (029) 831-79-75.

Фото из архива Александра Казаченко   

Источник: http://gp.by

© Правда Гомель

 
Теги: Минск
 
 
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