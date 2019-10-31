|
Четыре выходных подряд. Как будем отдыхать и работать в ноябре
01.11.2019 06:45 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Возможно, ноябрь нас не порадует погодой, но именно в этом месяце будет четыре выходных подряд. Как будем отдыхать и работать в ноябре — напоминает TUT.BY.
Согласно постановлению, принятому правительством, рабочий день переносится с пятницы, 8 ноября, на субботу, 16 ноября. При этом отдыхать мы будем 7 ноября (День Октябрьской революции), 8, 9, 10 ноября — то есть четыре дня подряд.
Вместе с тем, организациям с учетом специфики производства (работы) предоставляется право самостоятельно устанавливать иной порядок переноса рабочего дня.
Ближайшие «большие» праздники ожидаются на Новый год. Новогодняя неделя начинается с понедельника, 30 декабря. И согласно
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Рабочий день переносится с пятницы, 8 ноября на субботу, 16 ноября. При этом отдыхать мы будем 7 ноября (День Октябрьской революции), 8, 9, 10 ноября - то есть четыре дня...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)