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Одевайтесь потеплее! Погода в Витебске в выходные
01.11.2019 07:37 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Тепло, которое нас так долго баловало, закончилось. Придется привыкать к холодным, серым осенним дням. К тому же в эти выходные, по
В субботу, 2 ноября, ночью туман. Днем термометр покажет +3…5°С. Порывы ветра до 15 метров в секунду.
В воскресенье, 3 ноября, потеплеет до +9 градусов, но картину испортят сильный ветер и дождь.
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Тепло, которое нас так долго баловало, закончилось. Придется привыкать к холодным, серым осенним дням.
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