Одевайтесь потеплее! Погода в Витебске в выходные

Источник материала: Tut.by

Тепло, которое нас так долго баловало, закончилось. Придется привыкать к холодным, серым осенним дням. К тому же в эти выходные, по прогнозу Белгидрометцентра, будет еще и очень ветрено.

В субботу, 2 ноября, ночью туман. Днем термометр покажет +3…5°С. Порывы ветра до 15 метров в секунду.

В воскресенье, 3 ноября, потеплеет до +9 градусов, но картину испортят сильный ветер и дождь.

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