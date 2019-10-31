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Одевайтесь потеплее! Погода в Витебске в выходные

01.11.2019 07:37 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Тепло, которое нас так долго баловало, закончилось. Придется привыкать к холодным, серым осенним дням. К тому же в эти выходные, по прогнозу Белгидрометцентра, будет еще и очень ветрено.

В субботу, 2 ноября, ночью туман. Днем термометр покажет +3…5°С. Порывы ветра до 15 метров в секунду.

В воскресенье, 3 ноября, потеплеет до +9 градусов, но картину испортят сильный ветер и дождь.

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Тепло, которое нас так долго баловало, закончилось. Придется привыкать к холодным, серым осенним дням.
 
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