Дождь и до +12. Все о погоде в Бресте в выходные

Источник материала: Tut.by

В предстоящие выходные в Бресте потеплеет до +12°С, но возможен дождь, сообщает pogoda.by .





В субботу утром — переменная облачность и до +2°С. К обеду небо затянут тучи, возможен дождь. Столбик термометра поднимется до +6°С.

В воскресенье будет сплошная облачность и без осадков. Во второй половине дня воздух прогреется до +12°С.

Хороших выходных!

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY .