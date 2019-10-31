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Дождь и до +12. Все о погоде в Бресте в выходные
01.11.2019 07:36 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В предстоящие выходные в Бресте потеплеет до +12°С, но возможен дождь, сообщает
В субботу утром — переменная облачность и до +2°С. К обеду небо затянут тучи, возможен дождь. Столбик термометра поднимется до +6°С.
В воскресенье будет сплошная облачность и без осадков. Во второй половине дня воздух прогреется до +12°С.
Хороших выходных!
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