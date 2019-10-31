Нулевые работники, судьба тигров, самая маленькая квартира и шпагат в офисе - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Знаете, добро всегда победит зло. Случай с доктором Юрием Никитичем Сидоровом из 1-й районной поликлиники в Минске, как раз из этой серии. В сентябре этого года он уволился, а пациенты засомневались, что это произошло по его доброй воле. Люди добились возвращения доктора на прежнюю работу, а мы, спустя некоторое время, побывали у него в гостях.

А теперь давайте посмотрим, чем еще впечатлил вчерашний день.

ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ

В Минске проходит седьмой Кастрычніцкі эканамічны форум, который является площадкой для обсуждения будущего и настоящего Беларуси. В этом году он посвящен влиянию государства на экономику. Обратите внимание на то, что говорил первый вице-премьер Александр Турчин: «Сегодня мы наблюдаем забавную картину — технологии очень оригинально начинают разрешать споры экономистов. Смотрите. Мы годами как могли оберегали внутренний рынок, к примеру, товаров легкой промышленности. Сетовали то на челноков, то на мелких торговцев. Но появился AliExpress, появились платформы, и стало понятно: все наши меры по защите рынка стали бессмысленны и бесполезны. Мы боролись за сохранение рабочих мест в цехах и на полях, но цифровизация вкупе с роботизацией ставит крест на этих усилиях. Перед миром в полный рост становится проблема нулевой рабочей силы». Непривычно такое слышать от наших чиновников, правда?





Беларусь вместе со Всемирным банком готовит программу реформ, которая в том числе включает вопросы оплаты коммунальных услуг населением . Обрадуем: полностью платить за коммуналку мы начнем не раньше 2026 года.

. Обрадуем: полностью платить за коммуналку мы не раньше 2026 года. Еще белорусам снова обещают лоукосты , но с оговорками : летать из Минска дешево по всему миру не получится. А вообще в ноябре у «Белавиа» заработает новая система формирования цен на перелеты , в которой, например, будет привязка к багажу . Кстати, помните, на прошлой неделе появились новости о том, что авиакомпания «Белавиа» отправляет пассажирам уведомления, что их билеты, приобретенные через сайт aerobilet.ru аннулированы, поскольку авиакомпания не получила за них деньги. Так во оказывается, что из-за всей этой неразберихи пострадало 4 тысячи пассажиров!

, но с : летать из Минска дешево по всему миру не получится. А вообще в ноябре у «Белавиа» заработает новая система формирования , в которой, например, . Кстати, помните, на прошлой неделе новости о том, что авиакомпания «Белавиа» отправляет пассажирам уведомления, что их билеты, приобретенные через сайт aerobilet.ru аннулированы, поскольку авиакомпания не получила за них деньги. Так во оказывается, что из-за всей этой неразберихи пострадало 4 тысячи пассажиров! Президент «перетасовал» руководство Следственного комитета . Например, Дмитрий Конопляник, который возглавлял управление СК по Минску, поедет в Брест. Вместо него в столице будет работать начальник управления СК по Гомельской области. Указы президента « приняты в целях развития кадрового потенциала следственных подразделений и реализации антикоррупционной политики в стране».

. Например, Дмитрий Конопляник, который возглавлял управление СК по Минску, поедет в Брест. Вместо него в столице будет работать начальник управления СК по Гомельской области. Указы президента « в целях развития кадрового потенциала следственных подразделений и реализации антикоррупционной политики в стране». В последние дни приходит много новостей из Украины: тут и поездка Владимира Зеленского к добробатовцам, и заявления о разведении войск . Политконсультант Александр Федута объясняет , что сейчас происходит в соседней стране.

. Политконсультант , что сейчас происходит в соседней стране. В ближайшие дни избиркомы установят плакаты с данными кандидатов в депутаты . Там избиратели смогут посмотреть в том числе информацию о доходах и имуществе. А мы пока посмотрели , сколько зарабатывают те, кто идет в депутаты повторно, то есть нынешние народные избранники. Например, председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко за 2018 год задекларировал доход в 72,1 тысячи рублей — в среднем по 6 тысяч рублей в месяц.

. Там избиратели смогут посмотреть в том числе информацию о доходах и имуществе. А мы пока , сколько зарабатывают те, кто идет в депутаты повторно, то есть нынешние народные избранники. Например, председатель Палаты представителей за 2018 год задекларировал доход в 72,1 тысячи рублей — в среднем по 6 тысяч рублей в месяц. А еще мы узнали у экспертов, чего ожидать от курса доллара в ноябре — рассказываем здесь (но вы не волнуйтесь!).

ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ

Вчера мы снова вернулись к важной дате — годовщине расстрелов времен сталинских репрессий. Посмотрите на уникальные кадры с митинга-реквиема в Куропатах 30-летней давности.





Спешим сообщить вам, что семь тигров , которые на неделю застряли на польско-белорусской границе, доставили в Познанский зоопарк, еще двух животных приняли в польском городе Члухов. Правда, состояние у животных не очень: «Худые, обезвожены, с запавшими глазами, шерсть облеплена отходами жизнедеятельности, с ожогами от мочи, в тотальном стрессе, без воли и желания жить». А один тигр вел себя так агрессивно, что в зоопарк на всякий случай подключил к работе полицию и антитеррористический отдел.

, которые на неделю застряли на польско-белорусской границе, в Познанский зоопарк, еще двух животных приняли в польском городе Члухов. Правда, состояние у животных не очень: «Худые, обезвожены, с запавшими глазами, шерсть облеплена отходами жизнедеятельности, с ожогами от мочи, в тотальном стрессе, без воли и желания жить». А один тигр вел себя так агрессивно, что в зоопарк на всякий случай к работе полицию и антитеррористический отдел. В Гродно начинаются подготовительные работы к запуску второй очереди реконструкции Старого замка . Узнали о том, что сделано, как проходят сейчас строительные работы на историческом объекте и о каких элементах до сих пор спорят историки.

. о том, что сделано, как проходят сейчас строительные работы на историческом объекте и о каких элементах до сих пор спорят историки. Сегодня в российских изданиях появилось много новостей о том, что в Москве начали продавать самые маленькие квартиры за всю историю — всего по 11 квадратных метров. Стоят они 45,5 тысячи долларов. Но это не кладовки в новостройках, а переделанные общежития.

— всего по 11 квадратных метров. Стоят они 45,5 тысячи долларов. Но это не кладовки в новостройках, а переделанные общежития. Любите ли вы тыкву как семья белоруски Тамары Щербо? У них теперь тыква и на первое — суп, и на второе — рагу, и на третье — десерт. Шутка ли — тыквы наросло полторы тонны тыквы . Больших денег увлечение не приносит, признается хозяйка. Но каждый месяц Тамара ездит на выставку по продаже экопродуктов, говорит, что цукаты и чипсы из тыквы раскупают на ура.

. Больших денег увлечение не приносит, хозяйка. Но каждый месяц Тамара ездит на выставку по продаже экопродуктов, говорит, что цукаты и чипсы из тыквы раскупают на ура. А вот вам удивительная история человека, нашедшего себя совершенно неожиданным образом. Ксении 24. В тот год, когда она решила жить не по плану «садик-школа-универ», ей было 18. Идею дочки — бросить институт — родители поддержали. Сказали: это твой путь, тебе и решать. Все это привело к тому, что девушка занялась татуировкой , да так, что к ней сейчас приезжают клиенты со всего мира.

человека, нашедшего себя совершенно неожиданным образом. Ксении 24. В тот год, когда она решила жить не по плану «садик-школа-универ», ей было 18. Идею дочки — бросить институт — родители поддержали. Сказали: это твой путь, тебе и решать. Все это привело к тому, что девушка занялась , да так, что к ней сейчас приезжают клиенты со всего мира. На тусовочной улице Октябрьской в Минске установили старый автобус, набитый пластиковыми бутылками. Зачем? Чтобы показать, столько пластика выбрасывают заведения, расположенные на этой улице, за одну неделю. В салоне поместилось больше 20 тысяч бутылок.





ОЧЕНЬ ПОЛЕЗНОЕ

Мы уже не раз писали истории пассажиров такси , которым пришлось заплатить крупные суммы за совсем небольшие поездки. Как правило, все они заканчиваются разговором на повышенных тонах с таксистом и обсуждением в соцсетях драконовских тарифов. Но возмущение в карман не положишь. Составили вместе с юристом краткую инструкцию о том, что делать в таких случаях.

, которым пришлось заплатить крупные суммы за совсем небольшие поездки. Как правило, все они заканчиваются разговором на повышенных тонах с таксистом и обсуждением в соцсетях драконовских тарифов. Но возмущение в карман не положишь. Составили вместе с юристом краткую о том, что делать в таких случаях. Недавно минчанке Светлане позвонил мошенник и, представившись сотрудником БПС-Сбербанка (а именно там Светлана получает зарплату), попытался выведать данные для входа в интернет-банк . Мол, сейчас в отношении нее «совершаются мошеннические действия» и нужно «перепроверить информацию». Однако Светлана заподозрила подвох и никаких данных не сообщила. Более того — записала весь разговор на диктофон. Послушайте , как ведет себя мошенник, чтобы не попасть на подобные уловки.

. Мол, сейчас в отношении нее «совершаются мошеннические действия» и нужно «перепроверить информацию». Однако Светлана заподозрила подвох и никаких данных не сообщила. Более того — записала весь разговор на диктофон. , как ведет себя мошенник, чтобы не попасть на подобные уловки. И еще о банках. Если у вас уже есть кредит, то знайте: за последнее время банки снизили ставки. Возможно, ваш займ сейчас слишком дорогой. Чтобы уменьшить платежи, его можно рефинансировать — взять новый кредит для погашения старого . Вот здесь рассказываем , на каких условиях это можно сделать. Кстати, знаете, сколько уже кредитов набрали белорусы? Очень много!

. Вот здесь , на каких условиях это можно сделать. Кстати, знаете, уже кредитов набрали белорусы? Очень много! Ко Дню всех святых и Дню поминовения усопших (Деды) 1−2 ноября на границе Беларуси с Латвией будут работать два упрощенных пункта пропуска. И вот по какому графику.

О СПОРТЕ

В чемпионате Беларуси по футболу впервые с 2006 года может смениться победитель. За 4 тура до конца первенства страны БАТЭ отстает от брестского «Динамо» на 6 очков. Разбираемся , стал ли БАТЭ слабее и как Брест стал таким крутым.

впервые с 2006 года может смениться победитель. За 4 тура до конца первенства страны БАТЭ отстает от брестского «Динамо» на 6 очков. , стал ли БАТЭ слабее и как Брест стал таким крутым. На пике карьеры немецкая биатлонистка Магдалена Нойнер «разрывала» соперниц на трассе, коллекционировала хрустальные глобусы и медали чемпионатов мира. А в 25 лет двукратная чемпионка Олимпиады внезапно заявила, что уходит из спорта. Расписали, как сложилась жизнь «золотой девочки» немецкого биатлона и чем сейчас занимается 32-летняя Нойнер.

«разрывала» соперниц на трассе, коллекционировала хрустальные глобусы и медали чемпионатов мира. А в 25 лет двукратная чемпионка Олимпиады внезапно заявила, что уходит из спорта. Расписали, как сложилась жизнь «золотой девочки» немецкого биатлона и чем сейчас занимается 32-летняя Нойнер. Сын нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду добился солидного голевого показателя в составе команды своей возрастной категории. Он забил 58 голов в 28 матчах.

Все новости четверга, 31 октября





Кстати, видели уже, что в соцсетях запустили новый челлендж? Суть в том, чтобы сесть на шпагат не в спортзале, а в максимально нетипичном месте: например, в офисе или на кухне. Смотрите, что получилось из задумки и легкой вам пятницы!

Ваша редакция.