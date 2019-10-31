Нулевые работники, судьба тигров, самая маленькая квартира и шпагат в офисе - все за вчера

Знаете, добро всегда победит зло. Случай с доктором Юрием Никитичем Сидоровом из 1-й районной поликлиники в Минске, как раз из этой серии. В сентябре этого года он уволился, а пациенты засомневались, что это произошло по его доброй воле. Люди добились возвращения доктора на прежнюю работу, а мы, спустя некоторое время, побывали у него в гостях.
А теперь давайте посмотрим, чем еще впечатлил вчерашний день.
ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ
В Минске проходит седьмой Кастрычніцкі эканамічны форум, который является площадкой для обсуждения будущего и настоящего Беларуси. В этом году он посвящен влиянию государства на экономику. Обратите внимание на то, что говорил первый вице-премьер Александр Турчин: «Сегодня мы наблюдаем забавную картину — технологии очень оригинально начинают разрешать споры экономистов. Смотрите. Мы годами как могли оберегали внутренний рынок, к примеру, товаров легкой промышленности. Сетовали то на челноков, то на мелких торговцев. Но появился AliExpress, появились платформы, и стало понятно: все наши меры по защите рынка стали бессмысленны и бесполезны. Мы боролись за сохранение рабочих мест в цехах и на полях, но цифровизация вкупе с роботизацией ставит крест на этих усилиях. Перед миром в полный рост становится проблема нулевой рабочей силы». Непривычно такое слышать от наших чиновников, правда?
Беларусь вместе со Всемирным банком готовит программу реформ, которая в том числе включает вопросы оплаты коммунальных услуг населением. Обрадуем: полностью платить за коммуналку мы начнем не раньше 2026 года.
Еще белорусам снова обещают лоукосты, но с оговорками: летать из Минска дешево по всему миру не получится. А вообще в ноябре у «Белавиа» заработает новая система формирования цен на перелеты, в которой, например, будет привязка к багажу. Кстати, помните, на прошлой неделе появились новости о том, что авиакомпания «Белавиа» отправляет пассажирам уведомления, что их билеты, приобретенные через сайт aerobilet.ru аннулированы, поскольку авиакомпания не получила за них деньги. Так во оказывается, что из-за всей этой неразберихи пострадало 4 тысячи пассажиров!
Президент «перетасовал» руководство Следственного комитета. Например, Дмитрий Конопляник, который возглавлял управление СК по Минску, поедет в Брест. Вместо него в столице будет работать начальник управления СК по Гомельской области. Указы президента «приняты в целях развития кадрового потенциала следственных подразделений и реализации антикоррупционной политики в стране».
В последние дни приходит много новостей из Украины: тут и поездка Владимира Зеленского к добробатовцам, и заявления о разведении войск. Политконсультант Александр Федутаобъясняет, что сейчас происходит в соседней стране.
В ближайшие дни избиркомы установят плакаты с данными кандидатов в депутаты. Там избиратели смогут посмотреть в том числе информацию о доходах и имуществе. А мы пока посмотрели, сколько зарабатывают те, кто идет в депутаты повторно, то есть нынешние народные избранники. Например, председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко за 2018 год задекларировал доход в 72,1 тысячи рублей — в среднем по 6 тысяч рублей в месяц.
А еще мы узнали у экспертов, чего ожидать от курса доллара в ноябре — рассказываем здесь (но вы не волнуйтесь!).
ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ
Вчера мы снова вернулись к важной дате — годовщине расстрелов времен сталинских репрессий. Посмотрите на уникальные кадры с митинга-реквиема в Куропатах 30-летней давности.
Спешим сообщить вам, что семь тигров, которые на неделю застряли на польско-белорусской границе, доставили в Познанский зоопарк, еще двух животных приняли в польском городе Члухов. Правда, состояние у животных не очень: «Худые, обезвожены, с запавшими глазами, шерсть облеплена отходами жизнедеятельности, с ожогами от мочи, в тотальном стрессе, без воли и желания жить». А один тигр вел себя так агрессивно, что в зоопарк на всякий случай подключил к работе полицию и антитеррористический отдел.
В Гродно начинаются подготовительные работы к запуску второй очереди реконструкции Старого замка. Узнали о том, что сделано, как проходят сейчас строительные работы на историческом объекте и о каких элементах до сих пор спорят историки.
Сегодня в российских изданиях появилось много новостей о том, что в Москве начали продавать самые маленькие квартиры за всю историю — всего по 11 квадратных метров. Стоят они 45,5 тысячи долларов. Но это не кладовки в новостройках, а переделанные общежития.
Любите ли вы тыкву как семья белоруски Тамары Щербо? У них теперь тыква и на первое — суп, и на второе — рагу, и на третье — десерт. Шутка ли — тыквы наросло полторы тонны тыквы. Больших денег увлечение не приносит, признается хозяйка. Но каждый месяц Тамара ездит на выставку по продаже экопродуктов, говорит, что цукаты и чипсы из тыквы раскупают на ура.
А вот вам удивительная история человека, нашедшего себя совершенно неожиданным образом. Ксении 24. В тот год, когда она решила жить не по плану «садик-школа-универ», ей было 18. Идею дочки — бросить институт — родители поддержали. Сказали: это твой путь, тебе и решать. Все это привело к тому, что девушка занялась татуировкой, да так, что к ней сейчас приезжают клиенты со всего мира.
На тусовочной улице Октябрьской в Минске установили старый автобус, набитый пластиковыми бутылками. Зачем? Чтобы показать, столько пластика выбрасывают заведения, расположенные на этой улице, за одну неделю. В салоне поместилось больше 20 тысяч бутылок.
ОЧЕНЬ ПОЛЕЗНОЕ
Мы уже не раз писали истории пассажиров такси, которым пришлось заплатить крупные суммы за совсем небольшие поездки. Как правило, все они заканчиваются разговором на повышенных тонах с таксистом и обсуждением в соцсетях драконовских тарифов. Но возмущение в карман не положишь. Составили вместе с юристом краткую инструкцию о том, что делать в таких случаях.
Недавно минчанке Светлане позвонил мошенник и, представившись сотрудником БПС-Сбербанка (а именно там Светлана получает зарплату), попытался выведать данные для входа в интернет-банк. Мол, сейчас в отношении нее «совершаются мошеннические действия» и нужно «перепроверить информацию». Однако Светлана заподозрила подвох и никаких данных не сообщила. Более того — записала весь разговор на диктофон. Послушайте, как ведет себя мошенник, чтобы не попасть на подобные уловки.
И еще о банках. Если у вас уже есть кредит, то знайте: за последнее время банки снизили ставки. Возможно, ваш займ сейчас слишком дорогой. Чтобы уменьшить платежи, его можно рефинансировать — взять новый кредит для погашения старого. Вот здесь рассказываем, на каких условиях это можно сделать. Кстати, знаете, сколько уже кредитов набрали белорусы? Очень много!
Ко Дню всех святых и Дню поминовения усопших (Деды) 1−2 ноября на границе Беларуси с Латвией будут работать два упрощенных пункта пропуска. И вот по какому графику.
О СПОРТЕ
В чемпионате Беларуси по футболу впервые с 2006 года может смениться победитель. За 4 тура до конца первенства страны БАТЭ отстает от брестского «Динамо» на 6 очков. Разбираемся, стал ли БАТЭ слабее и как Брест стал таким крутым.
На пике карьеры немецкая биатлонистка Магдалена Нойнер «разрывала» соперниц на трассе, коллекционировала хрустальные глобусы и медали чемпионатов мира. А в 25 лет двукратная чемпионка Олимпиады внезапно заявила, что уходит из спорта. Расписали, как сложилась жизнь «золотой девочки» немецкого биатлона и чем сейчас занимается 32-летняя Нойнер.
Сын нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду добился солидного голевого показателя в составе команды своей возрастной категории. Он забил 58 голов в 28 матчах.
Кстати, видели уже, что в соцсетях запустили новый челлендж? Суть в том, чтобы сесть на шпагат не в спортзале, а в максимально нетипичном месте: например, в офисе или на кухне. Смотрите, что получилось из задумки и легкой вам пятницы!
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