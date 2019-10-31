В выходные в Гомеле откроется «МакДональдс»

Источник материала: Tut.by

В субботу 2 ноября в Гомеле откроется ресторан быстрого питания «МакДональдс».



Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

Пространство рассчитано на 147 мест. Для удобства водителей появится круглосуточная линия «МакДрайв», часть города охватит «МакДоставка», откроется «МакКафе».

В проект инвестировано около двух миллионов долларов.

Сегодня «МакДональдс» есть в Минске, Витебске и Бресте. В 2020 году сеть охватит все областные центры страны.