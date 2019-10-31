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В выходные в Гомеле откроется «МакДональдс»
01.11.2019 08:08 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В субботу 2 ноября в Гомеле откроется ресторан быстрого питания «МакДональдс».
Пространство рассчитано на 147 мест. Для удобства водителей появится круглосуточная линия «МакДрайв», часть города охватит «МакДоставка», откроется «МакКафе».
В проект инвестировано около двух миллионов долларов.
Сегодня «МакДональдс» есть в Минске, Витебске и Бресте. В 2020 году сеть охватит все областные центры страны.
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Пространство рассчитано на 147 мест.
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