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«Минус» отступит, но придут дожди. Погода в Гомеле в выходные
01.11.2019 08:17 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В ближайший уик-энд в Гомель придет потепление — но с дождями, предупреждает
В субботу 2 ноября утром уже никакого минуса, днем — целых +7°С и без осадков.
В воскресенье — уже +10°С, но пасмурно, ветрено и местами дождливо.
Хороших выходных, несмотря ни на что!
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В ближайший уик-энд в Гомель придет потепление.
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