«Минус» отступит, но придут дожди. Погода в Гомеле в выходные

Источник материала: Tut.by

В ближайший уик-энд в Гомель придет потепление — но с дождями, предупреждает pogoda.by .

В субботу 2 ноября утром уже никакого минуса, днем — целых +7°С и без осадков.

В воскресенье — уже +10°С, но пасмурно, ветрено и местами дождливо.

Хороших выходных, несмотря ни на что!

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