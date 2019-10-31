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«Минус» отступит, но придут дожди. Погода в Гомеле в выходные

01.11.2019 08:17 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В ближайший уик-энд в Гомель придет потепление — но с дождями, предупреждает pogoda.by.

В субботу 2 ноября утром уже никакого минуса, днем — целых +7°С и без осадков.

В воскресенье — уже +10°С, но пасмурно, ветрено и местами дождливо.

Хороших выходных, несмотря ни на что!

За точным прогнозом погоды в своем городе следите каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Гомель
 
 
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В ближайший уик-энд в Гомель придет потепление.
 
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